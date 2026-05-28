コットンきょんの美人妻「寝相はパパ似で悪い」生後6ヶ月の父子ショット披露「同じポーズで可愛い」「待ち受けにするの納得」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月27日、自身のInstagramを更新。生後6ヶ月の息子の姿を披露した。
【写真】コットンきょんの29歳妻「寝相はパパ似で悪い」父子の寝相ショット披露
まつきは「息子が生まれて半年 離乳食も開始したよ（重い腰をあげました笑）」「上手に食べてくれて6ヶ月8.5kgの大きい男の子に ハンコ注射も大泣きして打てた」と、生後6ヶ月の息子の成長を報告し、複数の写真を投稿。「寝相はパパ似で悪い 寝相画像は私の待ち受け」と明かし、両手を挙げたお揃いポーズで寝ているきょんと息子の姿を披露した。
「このまま赤ちゃんでずっといてと思う反面、早く話してみたいなって毎日愛しい」「ご機嫌なママで がんばるよー！！！！」と記している。
この投稿に、ファンからは「こきょんちゃん、大きくなってる」「パパと同じポーズで可愛い」「待ち受けにするの納得」「笑顔がたまらない」「見てるだけで癒される」「すくすく育ってて嬉しい」といった反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】コットンきょんの29歳妻「寝相はパパ似で悪い」父子の寝相ショット披露
◆まつきりな「寝相はパパ似で悪い」父子ショット公開
まつきは「息子が生まれて半年 離乳食も開始したよ（重い腰をあげました笑）」「上手に食べてくれて6ヶ月8.5kgの大きい男の子に ハンコ注射も大泣きして打てた」と、生後6ヶ月の息子の成長を報告し、複数の写真を投稿。「寝相はパパ似で悪い 寝相画像は私の待ち受け」と明かし、両手を挙げたお揃いポーズで寝ているきょんと息子の姿を披露した。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こきょんちゃん、大きくなってる」「パパと同じポーズで可愛い」「待ち受けにするの納得」「笑顔がたまらない」「見てるだけで癒される」「すくすく育ってて嬉しい」といった反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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