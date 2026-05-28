【HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機)】 12月 発売予定 価格：5,830円 【HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機) 専用水転写式デカール】 12月 発売予定 価格：825円 【HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機) デラックスセット】 12月 発売予定 価格：8,580円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機)」を12月に発売する。価格は5,830円。また、専用水転写式デカール、デラックスセットも同月発売を予定している。

本商品はアニメ「マクロスΔ」に登場するメッサー･イーレフェルトが駆る可変戦闘機「VF-31F ジークフリード」をHGフォーマットで立体化したもの。

一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用し、ファイター、ガウォーク、バトロイドの3形態を再現することができる。

各形態のプロポーションと、航空機的ディテール、各部可動による劇中アクションポーズを再現することができる。背面コンテナ、ガンポッド、腕部ミニガンポッドは収納状態、展開状態を再現できる。

付属のランディングギアによって駐機状態を再現できる。また、コックピットも再現され、パイロットフィギュア付属し、複座に着座するカナメ（ヘルメット装着状態）が付属する。さらに、ワルキューレステージ衣装のカナメ（1/100立ちポーズ）が付属。

専用水転写式デカールにはコーションマークやメッサ―機の死神のパーソナルマークなど収録されている。

デラックスセットでは「HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機)」にキャラクター原案の実田千聖氏（CAPCOM）新規描き下ろしイラストを使用したカナメ・バッカニアの「アクリルスタンド」と「水転写式デカール」が付属する。

HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機)

12月 発売予定

価格：5,830円

HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機) 専用水転写式デカール

12月 発売予定

価格：825円

HG 1/100 VF-31F ジークフリード(メッサー･イーレフェルト機) デラックスセット

12月 発売予定

価格：8,580円

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