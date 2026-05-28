【MG 1/100 ゼータプラス（ユニコーンVer.）【再販】】 予約開始：5月28日11時 8月 発送予定 価格：4,180円 【MG 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）【再販】】 予約開始：5月28日11時 8月 発送予定 価格：5,940円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ゼータプラス（ユニコーンVer.）」と「MG 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）」の再販分をそれぞれ8月に発売する。価格は「MG 1/100 ゼータプラス（ユニコーンVer.）」が4,180円、「MG 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）」が5,940円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場する「ゼータプラス」と「ギラ・ドーガ」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」でそれぞれ商品化したもの。

今回プレミアムバンダイにて本2製品の再販を告知しており、5月28日11時より予約受付を開始する。

「MG 1/100 ゼータプラス（ユニコーンVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS

「MG 1/100 ゼータプラス（ユニコーンVer.）」は、ゼータプラスがUC劇中で装備する、リゼルと同型のライフルを付属しており、長い砲身をもち、大腿部には左右一門ずつ、ビーム・カノンを搭載している。

ウイング側面に、ビーム・ライフルを携行装備するジョイントパーツを新規造形で再現。ビーム・ライフルは、MS形態とWR形態、両形態時にジョイントできる。

劇中に登場するカラーイメージの成形色を採用しており、ゼータプラスA2型を再現できる、メガキャノンを備えた頭部パーツが付属している。（頭部の組み立てはA1型と選択式。）

また、モビルスーツ形態から、飛行形態であるウエイブライダーへの変形ができる。

「MG 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）」

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。