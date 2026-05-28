

かわつ花菖蒲園（坂出市・2024年の様子）

香川県坂出市にある「かわつ花菖蒲園」が、2026年6月1日～14日の一般開放を最後に閉園することになりました。

「かわつ花菖蒲園」は、坂出市が利用を休止している浄水施設の一部を整備したもので、1992年から毎年この時期に一般開放しています。

現在は89種類、約1万1000本のハナショウブが植えられていて、期間中は毎年1万人前後が来園。訪れた人は、品種ごとに開花時期が異なる花の色彩のちがいや、水辺の眺めの移り変わりを楽しんでいます。

しかし、物価高騰による維持管理費が増加していることや、駐車場不足によって違法駐車が増加していることなどを背景に、市は、2026年の一般開放を最後に閉園することを決めました。

「かわつ花菖蒲園」の駐車場は、平日は25台分。土曜・日曜は近隣の企業の協力などを得て臨時駐車場を設けていましたが、2025年は多い日で1日に約1800人が来園するなど、駐車場不足が深刻化していたということです。

最後の一般開放は6月1日～14日の午前9時～午後4時。期間中は、坂出市在住の彫刻作家・岡山富男さんの作品とのコラボレーションも楽しめます。6月7日には地元自治会による祭りも開かれます。