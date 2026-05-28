別れ話をドタキャンして【合コン】に参加。そこで“予想外の展開”になって、大パニック...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。別れ話を控えていた彼との約束をドタキャンし、気分転換のために参加した合コン。しかし、その会場でまさかの人物と遭遇してしまい――！？ まさかの展開を、ぜひ最後まで読んでみてください...！

私が当時付きあっていた彼とは、すでに関係が冷え切っていました。お互いに「もう別れるかもしれない」と感じていたある日、彼からこんな連絡がきたのです。

「最後に直接会って、ちゃんと話したい」

別れ話をするための約束でした。

日程は決まったものの、わざわざ会って気まずい話をすることに、私はどうしても前向きになれませんでした。

約束の日が近づくにつれ、「できれば行きたくないな…」そんな気持ちばかりが大きくなっていったのです。

そんなタイミングで、仲のいい友人から突然連絡が来ました。「今日の夜、人数あわせで合コン来れない？」

しかも、その日はちょうど彼と会う予定の日だったのです。