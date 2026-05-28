別れ話をドタキャンして【合コン】に参加。そこで“予想外の展開”になって、大パニック...！？

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読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。別れ話を控えていた彼との約束をドタキャンし、気分転換のために参加した合コン。しかし、その会場でまさかの人物と遭遇してしまい――！？
まさかの展開を、ぜひ最後まで読んでみてください...！

別れ話を控えた重い日々

私が当時付きあっていた彼とは、すでに関係が冷え切っていました。お互いに「もう別れるかもしれない」と感じていたある日、彼からこんな連絡がきたのです。

「最後に直接会って、ちゃんと話したい」

別れ話をするための約束でした。

日程は決まったものの、わざわざ会って気まずい話をすることに、私はどうしても前向きになれませんでした。

約束の日が近づくにつれ、「できれば行きたくないな…」そんな気持ちばかりが大きくなっていったのです。

そんなタイミングで、仲のいい友人から突然連絡が来ました。「今日の夜、人数あわせで合コン来れない？」

しかも、その日はちょうど彼と会う予定の日だったのです。

彼との約束を断り、合コンへ参加

私は悩んだ末、彼との約束を「体調不良」を理由にキャンセルしてしまいました。

少し罪悪感はありましたが、それ以上に“別れ話から逃げられた安心感”のほうが強かったのを覚えています。

合コン会場のお店は雰囲気も良く、初対面の男性たちとも自然に打ち解けることができました。

お酒も進み、「このまま新しい恋に進めるかもしれない」そんな前向きな気持ちにまでなっていたのです。

嫌なことを忘れ、このまま楽しい夜になる――。そのときの私は、完全に油断していました。

次の瞬間、主人公の目の前に現れた“衝撃の人物”とは...！？

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部