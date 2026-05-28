中島健人“映画愛あふれる”新番組『Kenty CINEMA』始動 ファミマTVで6・2放映開始
歌手で俳優の中島健人がナビゲートを務める新番組『Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）』が、6月2日からファミリーマート店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で放映開始となる。俳優、アーティストとして活躍する中島が、話題作から注目作まで映画の魅力を独自の視点で届ける。
【番組カット】シックなスーツ姿で魅力全開の中島健人
『Kenty CINEMA』は、映画情報を紹介するだけではなく、コンビニという日常空間から“映画の入口”を生み出すことをコンセプトにした番組だ。レジ待ちや買い物中の短い時間に、映画への興味や鑑賞意欲を自然に引き出す新たなメディア体験を目指す。作品の見どころや背景を“語りたくなるポイント”として切り取り、映画との偶然の出会いを演出する。
番組は毎週更新、月4本の構成で展開される。新作映画の出演者や監督を迎え、中島が表現者の視点から作品の魅力を引き出す対談企画「The Session」では、初回ゲストとして有村架純が登場。作品に込めた思いや役作りの裏側に迫る。
さらに、中島が注目作品を紹介する「Next Scene」では、映像表現やテーマ性にも触れながら作品の魅力を解説。月替わりテーマで映画を掘り下げる「CINE:Assort」では、初回テーマを“運命の恋”に設定し、多彩なラブストーリーを紹介する。
加えて「Apero TIME」では、映画と相性の良い“お供”とともに作品の楽しみ方を提案。初回は中島主演映画『知らないカノジョ』を題材に、作品の余韻まで味わえるシネマタイムを届ける。
『Kenty CINEMA』は6月2日から、ファミマTVの朝・昼帯となる午前5時から午後5時59分まで放映される。
【番組カット】シックなスーツ姿で魅力全開の中島健人
『Kenty CINEMA』は、映画情報を紹介するだけではなく、コンビニという日常空間から“映画の入口”を生み出すことをコンセプトにした番組だ。レジ待ちや買い物中の短い時間に、映画への興味や鑑賞意欲を自然に引き出す新たなメディア体験を目指す。作品の見どころや背景を“語りたくなるポイント”として切り取り、映画との偶然の出会いを演出する。
さらに、中島が注目作品を紹介する「Next Scene」では、映像表現やテーマ性にも触れながら作品の魅力を解説。月替わりテーマで映画を掘り下げる「CINE:Assort」では、初回テーマを“運命の恋”に設定し、多彩なラブストーリーを紹介する。
加えて「Apero TIME」では、映画と相性の良い“お供”とともに作品の楽しみ方を提案。初回は中島主演映画『知らないカノジョ』を題材に、作品の余韻まで味わえるシネマタイムを届ける。
『Kenty CINEMA』は6月2日から、ファミマTVの朝・昼帯となる午前5時から午後5時59分まで放映される。