森永ミルクキャラメルのやさしい甘さが、今年もパンになって登場します。フジパン株式会社は、森永製菓株式会社とのコラボレーションによる期間限定商品「スナックサンド ミルクキャラメル」と「ロングスティック ミルクキャラメル」の2商品を、6月1日より発売すると発表しました。

2022年のコラボ開始以来、毎年多くのファンから支持を集めているという人気企画。6月10日の「ミルクキャラメルの日」を前に、今年も店頭を彩ります。

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■ コク深いクリームとホイップが織りなす至福のダブルサンド

「スナックサンド ミルクキャラメル」は、お馴染みのふんわりとした食パンに、森永ミルクキャラメルをイメージした濃厚なミルクキャラメルクリームとホイップクリームをダブルでサンド。キャラメルのしっかりとしたコクと満足感を堪能できるとのことです。

一方の「ロングスティック ミルクキャラメル」は、少し引きのある香ばしいソフトフランスパンを使用。こちらには濃厚なミルクキャラメルクリームに優しい甘さのミルクホイップを合わせ、噛みごたえのあるパン生地との抜群の相性を楽しむことができるそうです。

パッケージはいずれも「森永ミルクキャラメル」の象徴的な黄色い箱を想起させるデザインとなっています。

■ 価格はオープン 商品により販売地域が異なる

価格はいずれもオープン価格で、全国のスーパーやドラッグストア等で取り扱われますが、「スナックサンド ミルクキャラメル」は北海道・関東・中部・西部エリアでの販売となり、「ロングスティック ミルクキャラメル」は北海道・沖縄を除く全国での展開と、商品によって販売地域が異なるので注意が必要です。

世代を超えて愛され続けるキャラメルの甘く優しい味わいが、おやつや軽食の時間をほっこりと癒やしてくれそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052803.html