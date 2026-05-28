【付録】「おばけのぬいぐるみポーチ」が付いてくる！ 『ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK』が5月27日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK』（宝島社）の「おばけのぬいぐるみポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月27日に発売される『ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「おばけのぬいぐるみポーチ」が付いてきます。
『ねないこ だれだ』のブランドムック第6弾となる今回の付録は、おばけの目が暗闇で光るぬいぐるみポーチ。目の部分に蓄光糸を使用しており、太陽光などの光を吸収させると、真っ暗闇でほんのり光るという遊び心満載の特別仕様になっています。さらに、ずっと触っていたくなるふわふわもちもち生地を使用しており、見た目の可愛らしさと触り心地の良さを兼ね備えた逸品です。昼も夜もキュートなおばけといつも一緒に過ごせる、ファン待望のアイテムに仕上がっています。
ポーチのサイズは約高さ16×幅18（胴の幅9）×奥行5cmで、コンパクトサイズなのが嬉しいポイント。おばけの頭部分にはファスナーが付いており、鍵やイヤホン、リップ、社員証、ICカードなどをしっかり収納できます。さらに、約縦4.7×横4.7cmの星形カラビナ付きで、バッグやベビーカーなどに簡単に装着可能。カラビナにストラップを通せば、ショルダーバッグとしても使えるなど、シーンに合わせて自由に楽しめる優秀な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK』の「おばけのぬいぐるみポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月27日に発売される『ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「おばけのぬいぐるみポーチ」が付いてきます。
暗闇でほんのり目が光る！蓄光糸を使った特別仕様
『ねないこ だれだ』のブランドムック第6弾となる今回の付録は、おばけの目が暗闇で光るぬいぐるみポーチ。目の部分に蓄光糸を使用しており、太陽光などの光を吸収させると、真っ暗闇でほんのり光るという遊び心満載の特別仕様になっています。さらに、ずっと触っていたくなるふわふわもちもち生地を使用しており、見た目の可愛らしさと触り心地の良さを兼ね備えた逸品です。昼も夜もキュートなおばけといつも一緒に過ごせる、ファン待望のアイテムに仕上がっています。
収納力も抜群！星形カラビナ付きで持ち運びもラクラク
ポーチのサイズは約高さ16×幅18（胴の幅9）×奥行5cmで、コンパクトサイズなのが嬉しいポイント。おばけの頭部分にはファスナーが付いており、鍵やイヤホン、リップ、社員証、ICカードなどをしっかり収納できます。さらに、約縦4.7×横4.7cmの星形カラビナ付きで、バッグやベビーカーなどに簡単に装着可能。カラビナにストラップを通せば、ショルダーバッグとしても使えるなど、シーンに合わせて自由に楽しめる優秀な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)