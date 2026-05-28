　ドジャースタジアムで記念撮影を行うりくりゅうペア＝現地２７日

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　２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」の三浦璃来さんが２８日、インスタグラムを更新。２５日（日本時間２６日）に、ドジャースタジアムでのドジャース−ロッキーズで始球式を務めた時の写真をアップした。

　山本由伸、佐々木朗希にメダルを渡しての３ショット、２人で右手にドジャースのチャンピオンリングを付けた写真や、グラウンドで肩を寄せ合う写真もアップ。リフト投球の練習動画も公開し、「ドジャースｖｓロッキーズ戦の始球式を務めさせていただきました。このような貴重な経験をさせていただき、とても光栄です。初めてのリフト投球でとても緊張しましたが、現地の皆様が終始温かく接してくださいました」などとつづった。

　ネットでは「２人が本当に楽しそうで　見ていて幸せを貰いました」「リングもさぁトロフィーもさぁ重たかったかな？」「お二人のステキな思い出がまた一つ増えました」「ホッコリするわ〜　もっと沢山見ていたくなる様な　幸せな気持ちにしてくれる」などと反響があった。