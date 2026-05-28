◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、３試合連続本塁打となる２０号を放った。２０本塁打にリーグ一番乗りとなった。１３―１と１２点をリードした７回１死でマイドロスの５号満塁弾に続く２者連続弾となるソロを放った。

マイドロスの満弾で大盛り上がりとなっていた本拠地に村上がアーチを描いた。１３―１の７回１死で迎えた５打席目。カウント２ボール、１ストライクから外角低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）を逆方向にはじき返すと、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度２４度で左翼席に飛び込み、飛距離は４３２フィート（約１３２メートル）の特大弾だった。

ツインズ３連戦初戦だった２５日（同２６日）には、１打席目に内角９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球に反応すると、打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）、打球角度４１度と高々上がった飛球で、８試合ぶりの本塁打となる１８号同点ソロを右翼席に運んだ。飛距離は３７５フィート（約１１４メートル）。この時点でジャッジ（ヤンキース）を上回りア・リーグ本塁打数で単独トップに浮上した。

前日２６日（同２７日）も、８回に右翼へ一時同点となる１９号２ラン。アルバレス（アストロズ）が１７、１８号を放ったため、この試合で不発だった場合には本塁打王争いで並ばれていたが、２試合連続弾で単独トップを守った。この日アルバレスが１９号を放ったが、再び単独トップにも立った。

複数の現地メディアによると、５月終了時点までにルーキー（新人王資格を持つ選手）が２０本塁打を放つのは、２０１９年のアロンソ（メッツ）、１９８７年のマグワイア（アスレチックス）の１９本を上回って史上最多。同年アロンソは５３本、マグワイアは４９本で本塁打王に輝いた。

さらに、日本人選手の１年目では、１８年大谷翔平（当時エンゼルス）が記録した最多記録に並ぶ２位で、まだ５月ながら２人目の２０本塁打となった。大谷がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと２本に迫った。

３試合連続以上で本塁打を放つのは、早くも今季３度目。チームの５５試合での２０本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると、５８・９発ペース。圧巻の勢いだ。まだまだ村上の勢いは止まりそうにない。

ツインズ３連戦からは、西田陸浮内野手（２５）がメジャーに昇格。日本人コンビで存在感を示している。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉２０ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈３〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）

〈５〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈７〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）