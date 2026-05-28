正しい立ち姿勢を維持できれば不調とは無縁の生活を送れる理由とは？【肩甲骨はがし】

正しい立ち姿勢を維持できれば不調とは無縁の生活を送れる理由

背すじを伸ばしてあごを引く

普段から正しい姿勢でいることで、肩甲骨はがしの効果が持続し、首や肩まわりの快調が保たれるのは繰り返し紹介してきました。それでは、この「正しい姿勢」とは一体どんな状態なのでしょうか。

猫背をはじめとする悪い姿勢は何となくイメージできますが、よい姿勢のとり方は意外とあやふやなもの。この機会に自然と体幹を鍛えることにも繋がる正しい姿勢を、ぜひ身につけてください。

鏡に立ち姿を映すか、家族や友人に写真を撮ってもらうなどして、自分が理想の姿勢になっているかを確認してみてください。次の手順通りに行うと、正しい姿勢をとるコツをつかんでいただけると思います。①「背すじを伸ばす」↓②「あごを引いて胸を張る」↓③「下腹部とお尻の穴に少し力を入れる」。③のステップは排尿を止める感じでお尻を思いきりギュッと締め、その力を約30％まで緩めた状態です。

なお、首の角度や肩甲骨の位置、重心の場所がわからない場合は、「正しい歩き方」を身につけるをマスターすると、感覚がつかみやすくなるでしょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理