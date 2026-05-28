ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦お試合前会見に臨み、負傷者リスト（IL）入りすることが発表されたエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）に言及した。

キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘手術を受け、開幕をILで迎えた。25日（同26日）のロッキーズ戦でメジャー復帰し、スタメン出場すると、初打席でいきなり適時打を放つなど2打数2安打。前日26日（同27日）の同戦も3回に左翼ポール際へ今季1号を放ち、4回にも二塁打を放ったが、5回の守備から「左脇腹痛」で途中交代していた。

この日、「左脇腹の肉離れ」でIL入りが発表され、ロバーツ監督は「MRIを受けたが、かなり大きな断裂。復帰時期は正確には分からないが、少なくとも長期離脱になる可能性がある」と表情を曇らせた。

一方、キケに代わってフリーランドが再昇格。初の開幕ロースター入りを果たしたが、今月11日（同12日）にベッツが復帰したことに伴い、3Aに降格していた。3Aでは11試合で打率・265、4本塁打、16打点。指揮官は「彼は3Aで非常に良いプレーをした。我々が望んでいた通り、しっかり結果を出して戻ってきた。フラストレーションを打席でぶつけるような形で結果を残した。その結果、チャンスを得るに値する状態になったと思うし、評価している」と期待を寄せた。