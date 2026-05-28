テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は28日の放送で、25日（日本時間26日）のツインズ戦でメジャーデビューしたホワイトソックスの西田陸浮（りくう）外野手（25）の活躍を伝えた。

MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は、西田の経歴を念頭に「日本のプロ野球を経験せずに、マイナーで一番下（ルーキーリーグ）から上がってきてメジャーという。すごくないですか」と指摘。西田が、東北（宮城）から米短大をへて23年に強豪オレゴン大に編入し、同年7月のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）で指名されたことや、デビュー戦で先発出場し初ヒット、初補殺を記録し、26日（同27日）の試合でもヒットと補殺を記録したことを伝えた。また、経営者としの一面も持ち、米大学に留学している選手のサポートをする事業を展開している「二刀流」の側面も紹介した。

羽鳥の指摘に、この日コメンテーターで出演した東大大学院の斎藤幸平准教授は「苦労人ですよね。小柄なのにこれだけ頑張ってメジャーのポジションをつかんだのは、すごくうれしい」と応じ、超難関の米スタンフォード大で学びながら活躍する佐々木麟太郎内野手ら、ドジャース大谷翔平投手より下の世代の「二刀流」の活躍にも言及。羽鳥は「才能のかたまりが、才能を発揮しているという。（西田は）168センチですよ」と力を込め、「今までにないパターンで、メジャーに上がった」とも指摘した。

斎藤氏とともにこの日のコメンテーターを担当したドイツ出身のマライ・メントラインさんが「はい上がったという感じ。かっこいい」と述べると、羽鳥も「本当に、はい上がってますよね」「かなりレアだと思います」と応じた。

ホワイトソックスでは、村上宗隆内野手（26）が26日（同27日）のツインズ戦で、2試合連続となるリーグトップの19号を放つなど、大活躍している。チームは昨年まで3年連続で100敗以上を喫し2年連続地区最下位だったが、今年は村上の大活躍でチームに変化が生じているところに、新たに西田という新星も加わった。羽鳥は「勢いづいています。これからも活躍に期待です」と、声を弾ませた。