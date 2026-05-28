２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円５２銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。イラン国営テレビが報じた紛争終結に向けた覚書草案について、米ホワイトハウスが否定したことから一時１５９円５８銭をつける場面があった。



米軍がイランで新たな攻撃を実施したことが伝えられるなか、この日の東京市場は「有事のドル買い」が優勢となっている。時間外取引で米原油先物相場が水準を切り上げていることで、日本の貿易収支悪化を懸念した円売りが出やすいこともあり、午後９時５０分ごろには一時１５９円６０銭近辺まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円４２銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS