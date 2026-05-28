ジェリービーンズグループ<3070.T>が続伸している。この日、子会社ＪＢ ＢＬＯＣＫがメタバースプラットフォーム事業を行う韓国のＭＹＯＮＥ社と業務提携契約を締結すると発表しており、好材料視されている。



ジェリビンズでは、５月２２日にウェブベースの医療学術シンポジウム及びセミナーなどのメタバースプラットフォーム「ＭＹＯＮＥ」の営業権を取得する営業権譲受契約を締結したが、今回の業務提携により日本市場におけるメタバースプラットフォーム事業について、戦略的なパートナーシップを構築する。両社は今後、体験型マーケティング及びイベント戦略の共同企画・実行やメタバースプラットフォームを活用した販売戦略の共同推進などを行う予定で、これにより既存の事業分野とのシナジーやヘルスケア事業分野の事業領域の拡大、新たな収益機会の創出などを期待している。なお、同件による２７年１月期業績へ影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS