「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、ヨコレイ<2874.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２８日の東京市場で、ヨコレイは前日終値近辺で推移。２６年９月期通期の連結業績予想を上方修正したことを手掛かりに、上場来高値となる２７１３円（２１日）まで駆け上がっており、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



通期の売上高予想は従来の１１８０億円から１２５０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想は４８億円から７０億円（同６５．２％増）に引き上げた。冷蔵倉庫事業で入庫量や出庫量が順調に推移していることに加え料金改定が進んでいることや、食品販売事業の利益率が向上していることが主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS