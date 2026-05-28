開催：2026.5.28

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 0 [エンゼルス]

MLBの試合が28日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

1回裏、3番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 1-0 LAA

2回裏、6番 スペンサー・トーケルソン 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-0 LAA

5回裏、4番 ライリー・グリーン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-0 LAA

7回裏、キャッチャーのパスボールでタイガース得点 DET 4-0 LAA

試合は4対0でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで2勝1敗2S。負け投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで6勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 10:12:13 更新