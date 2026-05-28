胃薬を飲めば安心という落とし穴？「胃がん」の胃痛を見逃しやすい“原因”【医師監修】

日常的に起こりやすい胃痛ですが、胃がんによるものは一般的な胃痛とは異なる特徴を持つことがあります。「薬を飲んでも改善しない」「食事との関連が明確でない」といった点に注目することが大切です。ここでは、胃炎や胃潰瘍（いかいよう）などとの違いを整理しながら、受診を検討すべき目安について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

胃がんの胃痛との違い｜一般的な胃の痛みとどう見分けるか

胃痛は日常的に起こりやすい症状の一つです。しかし、胃がんによる胃の痛みは、一般的な胃痛と異なる特徴を持つことがあります。このセクションでは、胃がんによる痛みと一般的な胃痛の違いについて解説します。

一般的な胃痛の原因と特徴

一般的な胃痛は、さまざまな原因によって引き起こされます。代表的なものとして、以下が挙げられます。

胃炎（いえん）：ストレスや食べ過ぎ、アルコールなどによって胃の粘膜が炎症を起こした状態

胃潰瘍（いかいよう）：胃の粘膜が深く傷ついた状態。空腹時に痛みが強くなる傾向がある

逆流性食道炎（ぎゃくりゅうせいしょくどうえん）：胃酸が食道に逆流し、胸やけやみぞおちの痛みを引き起こす状態

機能性ディスペプシア：胃に明らかな異常がないのに不快感や痛みが続く状態

これらに共通するのは、食事や飲酒、ストレスなどの外的要因と症状のタイミングに関連性があることです。また、市販の胃薬や制酸薬（せいさんやく）によって症状が軽減されることが多く、安静にしていれば数日で回復するケースも多く見られます。

胃炎や胃潰瘍による痛みは、鋭い刺すような痛みやキリキリとした感覚が特徴的です。特に胃潰瘍では空腹時に痛みが増し、食事をすることで一時的に楽になるという傾向がよく報告されています。

胃がんによる痛みの特徴と見分けるポイント

胃がんによる痛みは、一般的な胃痛とはいくつかの点で異なる傾向があります。もちろん症状だけで断定することはできませんが、以下のような特徴があるときは注意が必要です。

まず、胃がんによる痛みは「鈍い・重い・持続する」という特徴を持つことが多く、食事との関係が明確でない場合があります。胃炎や胃潰瘍のように「食事後に悪化する」「空腹時に痛む」という明確なパターンが見られないこともあります。

次に、胃がんの場合は薬を飲んでも症状が改善しにくいという点が挙げられます。胃薬を1～2週間継続して使用しても不快感や痛みが続く場合は、胃がんを含む何らかの器質的（きしつてき：臓器に実際の異常がある）な疾患が疑われます。

また、痛み以外の症状を伴う場合にも注意が必要です。体重の減少、黒い便、食欲の明らかな低下、嘔吐などが胃の不快感と同時に現れている場合は、消化器内科への受診を早めに検討することが望まれます。

一般的な胃痛との違いを症状だけで判断するのには限界がありますが、「いつもと違う」「長引いている」「薬が効かない」と感じたときが、受診のタイミングの一つとなります。

まとめ

胃がんは、初期段階では自覚症状に乏しく、見逃されやすい疾患の一つです。しかし、胃のもたれや違和感、薬が効かない胃の痛み、黒い便といったサインに早めに気づくことができれば、早期発見・早期治療への道が開けます。「いつもと違う」と感じたときは自己判断で様子を見続けるのではなく、消化器内科などの医療機関を受診することをお勧めします。日ごろの生活習慣の見直しと定期的な検診を組み合わせることが、胃がんと向き合ううえでの大切な一歩となります。

参考文献

国立がん研究センター「胃がんについて」

厚生労働省「がん対策情報」

国立がん研究センター がん情報サービス「胃がん」