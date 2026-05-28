2026年5月28日（木） MLB Rソックス vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.5.28
会場：フェンウェイ・パーク
結果：[Rソックス] 8 - 0 [ブレーブス]
MLBの試合が28日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。
Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。
4回裏、8番 マルセロ・マイヤー 初球を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラーでRソックス得点 BOS 1-0 ATL、9番 アイザイア・カイナーファレファ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-0 ATL、2番 セダン・ラファエラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-0 ATL、3番 ウィルヤー・アブレイユ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 6-0 ATL
7回裏、8番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 7-0 ATL
8回裏、1番 ジャレン・デュラン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 8-0 ATL
試合は8対0でRソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで4勝3敗0S。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.255となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-28 10:20:29 更新