開催：2026.5.28

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 8 - 0 [ブレーブス]

MLBの試合が28日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。

4回裏、8番 マルセロ・マイヤー 初球を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラーでRソックス得点 BOS 1-0 ATL、9番 アイザイア・カイナーファレファ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-0 ATL、2番 セダン・ラファエラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-0 ATL、3番 ウィルヤー・アブレイユ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 6-0 ATL

7回裏、8番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 7-0 ATL

8回裏、1番 ジャレン・デュラン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 8-0 ATL

試合は8対0でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで4勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.255となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 10:20:29 更新