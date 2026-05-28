にんにく×マヨのこってりコク深い味わいが食欲をそそる！一品で大満足の「小松菜と鶏もものマヨじゃが炒め」
食材を始めさまざまな物価高騰が続く中、コスパを意識するか否かで出費の額に大きな差が生まれてきます。特に毎日絶対に関わってくる食費に関しては、普段から気をつけていきたいところですよね。
【画像を見る】春キャベツ×とり肉で失敗なし！大満足のメインおかず2品
『３分クッキング』6月号の巻頭特集は、知っておいて損はない、「ボリュームたっぷり コスパ野菜で満足おかず」。もやし、小松菜、きのこ、ニラ、チンゲンサイ、豆苗といった安価で手に入れやすい食材をふんだんに活用した、おいしさや満足度は下げないお財布にやさしいおかずです。
その中でも気になったのが、「小松菜と鶏もものマヨじゃが炒め」。手に取りやすい小松菜や食べ応えの出るじゃがいもを活用した一品で、マヨだれのこってり感が満足度を高めてくれそうです。ちょうど家に新じゃがが余っていたので、今回は新じゃがを使って作ってみることにしました！
■コクのあるマヨだれを仕上げに加えて
「小松菜と鶏もものマヨじゃが炒め」
材料（2人分）
小松菜……1わ（200g）
鶏もも肉……1枚（250g）
（塩一つまみ 小麦粉適量）
じゃが芋……1個（150g）
マヨだれ
・おろしにんにく、こしょう……各少々
・マヨネーズ……大さじ2
・塩……小さじ1/3
オリーブ油
作り方
1 小松菜は5cm長さに切る。じゃが芋は皮をむいて1cm厚さのいちょう切りにし、水にさっとさらして水気をきる。鶏肉は一口大に切って塩をふり、小麦粉を薄くまぶす。マヨだれの材料は混ぜる。
2 フライパンにオリーブ油小さじ1を熱し、鶏肉を皮目を下にしてじゃが芋とともに入れ、3分ほどこんがりと焼く。上下を返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。
3 ふたをとって小松菜を加え、中火でしんなりとするまで炒める。マヨだれを加え、さっと炒め合わせる。
◇◇◇
鶏もも肉のうまみとにんにくを効かせたコクのあるこってりマヨだれが、野菜多めとは思えないボリューム感と満足度を与えてくれます。使っている調味料が塩コショウとにんにく、マヨネーズのみととってもシンプルなのも嬉しいポイント！お財布に優しいだけでなく、フライパン一つでできるお手軽さも魅力です。今回は新じゃがを活用したので、皮をむく手間を省くことができてより気軽に作ることができました。
こういう一品で満足できるおかずのバリエーションを持っておくと、忙しい日や疲れた日にとっても重宝します。コスパのいい食材を把握して家にストックすることが、自然とそれらの使用頻度を上げてお財布への負担を軽くする鍵になりそうです。
調理、文＝月乃雫
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■コクのあるマヨだれを仕上げに加えて
「小松菜と鶏もものマヨじゃが炒め」
材料（2人分）
小松菜……1わ（200g）
鶏もも肉……1枚（250g）
（塩一つまみ 小麦粉適量）
じゃが芋……1個（150g）
マヨだれ
・おろしにんにく、こしょう……各少々
・マヨネーズ……大さじ2
・塩……小さじ1/3
オリーブ油
作り方
1 小松菜は5cm長さに切る。じゃが芋は皮をむいて1cm厚さのいちょう切りにし、水にさっとさらして水気をきる。鶏肉は一口大に切って塩をふり、小麦粉を薄くまぶす。マヨだれの材料は混ぜる。
2 フライパンにオリーブ油小さじ1を熱し、鶏肉を皮目を下にしてじゃが芋とともに入れ、3分ほどこんがりと焼く。上下を返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。
3 ふたをとって小松菜を加え、中火でしんなりとするまで炒める。マヨだれを加え、さっと炒め合わせる。
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鶏もも肉のうまみとにんにくを効かせたコクのあるこってりマヨだれが、野菜多めとは思えないボリューム感と満足度を与えてくれます。使っている調味料が塩コショウとにんにく、マヨネーズのみととってもシンプルなのも嬉しいポイント！お財布に優しいだけでなく、フライパン一つでできるお手軽さも魅力です。今回は新じゃがを活用したので、皮をむく手間を省くことができてより気軽に作ることができました。
こういう一品で満足できるおかずのバリエーションを持っておくと、忙しい日や疲れた日にとっても重宝します。コスパのいい食材を把握して家にストックすることが、自然とそれらの使用頻度を上げてお財布への負担を軽くする鍵になりそうです。
調理、文＝月乃雫