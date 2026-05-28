日本テレビ系の人気演芸番組「笑点」が、５月で６０周年を迎えた。

「落語家の大喜利」という一見シンプルな番組に秘められた魅力は、“還暦”を迎えてもなお視聴者の心を温め、頬をゆるませる。３１日には１時間半の生放送も予定されている。（田上拓明）

気の利いたことに対して「座布団１枚！」と言うのは、現代では日常に浸透した慣用句になっているが、発祥はもちろんこの番組だ。全ての始まりは、当時毒舌が“ウリ”だった人気落語家の立川談志が日本テレビに新しい形の演芸番組を企画・立案したこと。前身番組を経て、１９６６年５月１５日、初めて「笑点」が放送された。

以来、半世紀以上、基本的な構成は変わっていない。「お題に対して良い答えを言えば座布団がもらえ、悪いと取られる」というルールで、日曜の夕方を代表する人気番組に成長した。現在でもほぼ毎週、「視聴率トップ２０」（読売新聞調べ）にランクインしており、長寿であるとともに高視聴率番組でもある。

６０周年を記念した記者会見で、司会の春風亭昇太は長続きの秘訣（ひけつ）を「進化しなかったこと」と説く。「どんな状況にも動じず、変えない。そのままやっていたら、ガラパゴス諸島みたいに不思議な生き物が生き残って、それがよかったんじゃないか」と笑顔を見せる。

８３年、４代目の司会者を五代目三遊亭円楽が務めるようになってからは、メンバーはより「ファミリー化」していった。桂歌丸と六代目三遊亭円楽のようなコミカルな敵対関係も次々と生まれ、“団体芸”にも磨きをかけてきた。

８４年から「座布団と幸せ」を運んできた山田隆夫は、７０年から始まった「ちびっこ大喜利」にも出演しており「小さい頃からかわいがってもらって、ぬるま湯に入ってるような状態。熱くもなく寒くもなく、ずーっとぬるま湯。居心地の良い場所です」と振り返る。すると、すぐさまメンバーから「もう上がった方がいいんじゃないですか、そろそろ」とおなじみのヤジが飛んだ。

スマートフォンや配信サービスの普及により、リビングに集まって同じ番組を見る「お茶の間」が消えたとも言われる昨今。林家たい平は、番組を「日曜日の夕方に必ず現れるお茶の間」と例える。「日曜日の夕方だけは３世代がテレビの前に集まる。笑点が日本人のＤＮＡに『これが幸せ』『ほっとする』と感じさせるものがあるから、愛していただけているのかな」としみじみ語る。

鮮やかな色紋付きに身を包むメンバーには、それぞれに豊かな個性がある。最近、「やる気ないキャラ」が加速し、収録中の居眠り疑惑まで飛び出した三遊亭好楽は「やる気を家に忘れてきた」と安定の脱力感。「私は自然体でやってるので、そういうふうに言われるとは心外ですわ」と話す。

個性は様々あれど、メンバー全員の番組に期待する思いは、昇太の一言に集約されているだろう。「落語のエッセンスをテレビを通じて見てもらい、落語という芸能をちょっとでも知ってもらえたら」

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生放送は３１日午後４時半〜６時に放送される。（午後４時半〜５時半は関東ローカル、５時半〜６時は全国ネットで放送予定）