◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

女性４人組アイドルグループ・ももいろクローバーＺの新曲「ＳＥＣＯＮＤ ＲＯＵＴＥ」が、プロ野球・巨人の田中将大投手（３７）の２６年シーズン登場曲を担当することが決まった。

「旅」をテーマにした楽曲には、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、日米通算２０３勝を積み上げてきたレジェンド右腕の決意と覚悟を感じさせる、熱いスタジアムロックに仕上がっている。

ももクロと長年親交の深い田中将は「今年も登場曲を歌っていただきありがとうございます！今年はこれまでとは少し違った雰囲気の楽曲をリクエストさせていただきました。完成した楽曲を聴いて、とても新鮮で、気持ちが高まる仕上がりだと感じました！この曲が球場で流れる瞬間を、今からとても楽しみにしています！ぜひ皆さんもたくさん楽曲を聴いてください！」と喜びのコメントを寄せた。

先発を予定する今日のソフトバンク戦で音源を解禁予定。本拠地・東京ドームでの今季初登板で力強い後押しを受ける。

楽天時代からももクロの楽曲を登場曲として愛用しており、１４年のメジャー移籍以降は自身の応援歌としてオリジナル制作された新録曲が起用されている。今作でオリジナル制作曲としては１３曲目になる。