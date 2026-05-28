◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、メジャー初盗塁となる二盗を決めた。

ツインズの先発は、プリーリップ。今季メジャーデビューした左腕で、初対戦だった。１回表にツインズがバクストンの１７号先頭弾で１点を先取。１点を追う１回無死一塁の村上の１打席目は空振り三振に倒れた。２回にアントナッチの２点適時打で逆転。１点リードとなった２回２死二、三塁の２打席目は捉えきれず遊飛だった。

２点をリードした５回先頭の３打席目は四球で出塁。このイニングの一挙５得点につなげた。７点リードとなった６回先頭の４打席目は右腕のオルゼから左前安打で出塁。すると、メジャー初盗塁となる二盗を決めた。ヤクルト時代は２ケタ盗塁を４度マークするなど通算５９盗塁だった男が、ようやく異国の地でも盗塁を記録した。その後グリチェクの左前適時打で生還した。

ツインズ３連戦初戦だった２５日（同２６日）に、打球角度４１度と高々上がった当たりで、８試合ぶりの本塁打となる１８号同点ソロを右翼席に運んだ村上。この時点でジャッジ（ヤンキース）を上回りア・リーグ本塁打数で単独トップに浮上した。

前日２６日（同２７日）も、８回に右翼へ一時同点となる１９号２ラン。アルバレス（アストロズ）が１７、１８号を放ったため、この試合で不発だった場合には本塁打王争いで並ばれていたが、２試合連続弾で単独トップを守った。この日は３試合連発でリーグ１番乗りとなる２０号にも期待がかかっている。