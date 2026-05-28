◆ファーム・リーグ 巨人―ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の増田陸内野手（２５）、浅野翔吾外野手（２１）が２８日、ファームリーグ・ヤクルト戦の試合前練習で２軍に合流した。

増田陸は今季、３８試合に出場して打率２割５分５厘、２本塁打、１１打点。得点圏打率は３割３分３厘と勝負強さを発揮していたが、直近５試合の出場では８打数無安打だった。

浅野は２３日に今季初昇格。同日の阪神戦（東京ドーム）から３戦連続でスタメン出場したが、１０打数１安打だった。

代わって増田大輝内野手（３２）が１軍に合流する見込み。１軍経験豊富な守備と走塁のスペシャリストは開幕から２軍でプレーを続けていたが、２７日の２軍戦では「９番・二塁」で先発出場し、４打数２安打とアピールしていた。

また、中山礼都外野手（２４）も１軍に合流する見込み。２軍では直近５試合で１８打数８安打で打率４割４分４厘、１本塁打、５打点。出塁率は５割８分３厘と調子は上向き。この日はジャイアンツタウンスタジアムを訪れ、監督、コーチ、選手らとあいさつを交わすと、野球道具を車に詰め込み球場を後にした。交流戦・ソフトバンク戦が行われる東京ドームに向かったと見られる。