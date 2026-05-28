やのまんから「わちふぃーるど」の1000ピースジグソーパズル「陽だまりと月夜のタシルフェスタ」が登場。

池田あきこ先生の原画を組み合せた、やのまんオリジナルのアートミクスチャーシリーズとして描き込まれた1枚を組み立てて楽しめます！

やのまん「わちふぃーるど」陽だまりと月夜のタシルフェスタ

発売日：2026年6月中旬

価格：3,740円（税込）

完成サイズ：50×75cm

内容：パズルピース（1000ピース）、専用のり、へら、サービスカード ※専用フレーム別売

販売店舗：玩具店、家電量販店、わちふぃーるどショップ、オンラインストアなど

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」から、「わちふぃーるど」の1000ピースジグソーパズル「陽だまりと月夜のタシルフェスタ」が登場。

池田あきこ先生の原画を組み合わせ、やのまんオリジナルのアートミクスチャーシリーズとして描き込んだ一枚が、ジグソーパズルとして商品化されています。

昼から夜へと移り変わる空の表情やタシルの街に集う個性豊かなキャラクターたちを、一枚の絵の中で楽しめる、組み応えたっぷりのデザイン。

高揚感あふれる街並みの中央には、時計屋や革屋などのマーケットが描かれています。

これらのマーケットは、「わちふぃーるど」の展覧会で展示されていた、段ボールアートをもとに取り入れたものです。

かわいらしさや、まるで物語の世界に入り込んだような世界観に心惹かれ、今回メインデザインとして使用されました。

「わちふぃーるど」らしい遊び心やストーリー性のある要素を随所に散りばめ、組み進めるたびに新しい発見が楽しめる絵柄です！

昼の陽だまりのぬくもりから、月夜に包まれる幻想的な時間まで――。

タシルの街で過ごす特別な一日を、パズルを通してじっくりと堪能できます☆

明るい昼の時間からやさしい夕暮れ、灯りがともる夜まで、お祭りのような楽しい時間の流れを描き込んだオリジナルアートのジグソーパズル。

やのまんの「わちふぃーるど」陽だまりと月夜のタシルフェスタは、2026年6月中旬より発売です！

©︎Akiko Ikeda/Wachifield Licensing，Inc.

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