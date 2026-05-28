記事ポイント 特定小型原付「E-KON RIDE」が2026年5月30日20時から数量限定で特別販売されます。通常価格299,800円（税込）の車体が、最大45％OFFの税込164,890円で販売されます。ブラックシート仕様と、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載した特別仕様が展開されます。 特定小型原付「E-KON RIDE」が2026年5月30日20時から数量限定で特別販売されます。通常価格299,800円（税込）の車体が、最大45％OFFの税込164,890円で販売されます。ブラックシート仕様と、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載した特別仕様が展開されます。

電動モビリティブランドのE-KONから、特定小型原付「E-KON RIDE」の特別販売が始まります。

日本人の体格と街乗り環境に合わせた車体に、500Wモーターや16インチファットタイヤを組み合わせた近距離移動向けの一台です。

発売記念の特別販売では、最大45％OFFの数量限定価格と送料無料クーポンが公式LINE登録者向けに案内されます。

「E-KON RIDE」





製品名：E-KON RIDE車両区分：特定小型原付発売日：2026年5月30日(土)通常価格：299,800円（税込）特別価格：最大45％OFF（税込164,890円）対象仕様：ブラックシート／ブラウンシート運転免許：不要対象年齢：16歳以上最高速度：20km/h（歩道モード時6km/h）LINE特典：送料無料クーポン配布

E-KON「E-KON RIDE」は、16歳以上であれば運転免許不要で乗れる特定小型原付です。

マットブラックの車体にブラックシートを合わせた仕様と、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載した特別仕様が用意されます。

通勤・通学・買い物・駅までの移動など、毎日の短い移動に使いやすいサイズと走行性能を備えています。

公道走行にはナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。

マットブラック特別仕様





ブラウンシート仕様は、マットブラックの車体に落ち着いた質感のシートを組み合わせた特別仕様です。

黒いフレームと太いタイヤにブラウンの座面が重なり、玄関先やガレージに置いたときもクラシックな印象を添えます。





ブラックシート仕様は、マットブラックの車体と黒いシートを合わせた統一感のある仕様です。

シンプルな色使いが16インチファットタイヤの存在感を引き立て、街乗りでも落ち着いた印象で使えます。

扱いやすい車体サイズ





シート高：740mm車体サイズ：1,450×600×950mm対象目安：身長155cmでも両足が地面に着きやすい設計

E-KON「E-KON RIDE」は、日本人の体格に合わせたシート高740mmの車体を採用しています。

停車時に足が着きやすい設計により、初めて特定小型原付に乗る場面でも車体を支えやすくなっています。

全長1,450mm、幅600mm、高さ950mmのサイズは、住宅街や駅周辺の近距離移動にも取り回しやすい設計です。

500Wモーターと16インチファットタイヤ





モーター：500Wタイヤ：16インチファットタイヤブレーキ：前後ディスクブレーキ

500Wモーターは、坂道や少し距離のある移動を支える走行性能を備えています。

自転車では負担になりやすい坂のある通勤路や買い物帰りの道でも、モーターの力で移動を助けます。





16インチファットタイヤは、太さのある見た目と街中での安定感を両立しています。

段差や路面の凹凸がある道でも、前後ディスクブレーキと組み合わせて日常使いに必要な安心感を支えます。

取り外し式バッテリー





バッテリー：取り外し式バッテリー容量：48V13Ah航続距離：最大約50km

取り外し式バッテリーは、車体から外して家庭用コンセントで充電できます。

マンションやアパートで車体を室内へ運びにくい場面でも、バッテリーだけを持ち込んで充電しやすい仕様です。

1回の充電で最大約50kmの走行に対応し、通勤・通学・買い物・駅までの移動をまとめて支えます。

航続距離は、荷重、気温、路面状況、登坂、充電状態などにより変動します。

特別販売





販売開始：2026年5月30日20時販売条件：数量限定・先着順割引：最大45％OFF案内方法：公式LINE登録者向けに順次案内予定特典：送料無料クーポン配布

特別販売は、2026年5月30日20時から数量限定で実施されます。

割引率は先着順で段階的に変動し、最大45％OFFの税込164,890円が設定されています。

販売開始のお知らせ、特別販売情報、送料無料クーポンは、E-KON公式LINE登録者向けに案内されます。

ブラックシート仕様とブラウンシート仕様の2種類から選べるため、走行性能だけでなく車体の見た目も生活スタイルに合わせやすい内容です。

16歳以上が免許不要で使える特定小型原付に、500Wモーター、16インチファットタイヤ、取り外し式バッテリーを備えた一台です。

最大45％OFFの数量限定販売は、駅までの移動や近所の買い物など、日常の短い移動を見直すきっかけになります。

E-KON「E-KON RIDE」の紹介でした。

よくある質問

Q. E-KON RIDEは運転免許が必要ですか？

A. E-KON RIDEは16歳以上であれば運転免許不要で乗れる特定小型原付です。

Q. 公道を走るために必要な手続きは何ですか？

A. 公道走行にはナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。

Q. 特別販売の価格はいくらですか？

A. 通常価格299,800円（税込）に対し、最大45％OFFの税込164,890円で販売されます。

Q. 送料無料クーポンはどこで案内されますか？

A. 送料無料クーポンはE-KON公式LINE登録者向けに案内されます。

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