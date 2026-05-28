“ぽっちゃり有識者”ことインフルエンサーの藤田シオン（33）さんは、身長158センチ、体重76キロ。自身のふくよかな体型を明るくネタにしつつ、オススメのグルメやファッションなどについて発信し、X（旧Twitter）でたびたびバズっている。

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人生で30キロ台から80キロ台まで経験してきた藤田さんの体型への思い、そして「可愛い」哲学を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



ぽっちゃり系インフルエンサーとして人気急上昇の藤田シオンさん ©志水隆／文藝春秋

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元日から大炎上。理由は⋯

――SNSへの投稿がたびたび話題になる藤田さんですが、2026年は元日から炎上していましたよね。

藤田シオン（以下、藤田） はい。サイゼリヤで1人新年会を楽しんだ写真を投稿したところ、「量からして彼氏付きやろ？」などと彼氏疑惑をかけられてしまって……。「1人分の量ではないという声がありましたが、これがデブ1人分の量でございます」など、あらためて釈明しました。

――前代未聞の炎上すぎる。

藤田 でも炎上の中で、もともと私のファンというわけではない食いしん坊の方々がたくさん「この量はデブにとって2人前どころか1人前でも足りません」のように擁護してくださって、全国の食いしん坊の皆様に感謝する結果となりました。

――アイドルを辞めてから約1年間で30キロほど体重が増加したと聞きました。

藤田 ぽっちゃり好きの方からは、「このまま突き進めば100キロいける。逸材だ」と褒めていただけました（笑）。1年で30キロ以上太るって、なかなか珍しいみたいです。

でもぽっちゃりが心底好きな方々の間では、ミケポ（3桁のぽっちゃり）と呼ばれる100キロ以上の女性がカリスマとして崇められていて、70キロ代の私はガリガリ扱いで見向きもされないんですよね。イベントに来てくださった方に「意外と小柄なんですね」とがっかりされてしまったことがあります……（苦笑）。

――実際、どれくらいの量を食べるんですか？

藤田 実は飛び抜けてよく食べるわけでもなく、せいぜい1.5人前くらいでしょうか。でも食べることは大好きで、特に好物はハンバーガー！ 都庁くらいデカいハンバーガーが大好きです（笑）。

あとは散歩がてら、老舗の天ぷら屋さんやお蕎麦屋さんを巡るのも好きですね。

アイドル時代は50キロ。そこから35キロ増え⋯

――人生でいろいろな体型を経験してきたそうですね。

藤田 ビフォーとして載せている画像はアイドル時代のもので、当時は50キロでした。でも高校時代はさらに痩せていて、38キロ。そのときが人生の最低体重ですね。その頃は、周囲の些細な一言がすごく気になってしまって、あまりご飯が食べられず、「太ってしまわないか？」というのが一番の関心事でした。

逆に今までの最高体重は、85キロです。納得のいかない経緯でアイドルを辞めることになって、ファンの方への申し訳なさや「別方面で売れて自分の正しさを証明しなければ」という焦りなどがごちゃまぜになり、すごく心に負荷がかかってしまったんでしょうね。その反動で深夜のドカ食いに走ってしまったりして……。

しかし体重増加がのちのバズりに繋がっていくとは、当時は全く予想もしていませんでした（笑）。

――30キロ台から80キロ台まで経験して、周囲からの見られ方、扱われ方は体型によってかなり変わるものでしたか？

藤田 一般的なモテという意味では、45〜50キロくらいの頃が一番いい思いをさせていただいたというか、“無双”させていただきました（照）。ただ不思議なもので、「タレントとしての売上」という観点で考えると、85キロのときに出した写真集がずば抜けて売れているんですよ。そこから体重が落ちるにつれて、売上も下がってしまったという……。

どんな体型だろうと、好き勝手言ってくる人は絶対います。「痩せたら可愛いのに」とよく言われますが、30キロ台のときは、それはそれで、「もう少しムチムチしていたほうがいいよ」なんて言われていました。どうせ周囲にあれこれ言われるんだから、流されないように自分をしっかり持つことが大切だと、文字通り身を持って学びました。

「そろそろ膝が心配（笑）」

――ダイエットを検討することはあるのでしょうか？

藤田 すでに血糖値が高く尿酸値もだいぶ怪しくなってきていますし、膝のことも心配なので（苦笑）、将来の健康のことを考えると、本当は多少のダイエットが必要なのかもしれません。でも今の自分の生き様全てを愛しているので、「無理なダイエットをしてまで細くなりたくはない」というのが素直な気持ちです。

あとは、せっかくぽっちゃりインフルエンサーとして注目していただけているのに、ここで痩せてしまったら、業界内に星の数ほどいる細くて可愛い女の子たちと真正面から張り合わないといけない。「競合の少ないところで戦ったほうがいいだろう」という計算のもとに太っているところもあります……（ニヤリ）。

――SNSには、ルッキズム（外見至上主義）を助長するような言説があふれています。自分の理想とする「可愛さ」を模索しながらも心を病んでしまわないために、どのように考えていますか？

SNS時代に「心を病まない」ために

藤田 私の「可愛い」は、あくまで個人競技であり、可愛さの全国大会に参加しているわけではないので、誰かと比べたりはしません。SNSでは「こうじゃないと可愛くない」のような言説が広がっていますが、人間は絶対に年を取るじゃないですか。

見た目の可愛さだけを磨き上げたって、将来何も残りません。そこで必要になってくるのは、きっとハートです。自分の物差しをしっかり持った上で、何か趣味や勉強に打ち込む。そういう姿勢が、「可愛い人」という総合芸術に繋がるのではないかと感じています。

――「可愛い」は、総合芸術？

藤田 はい。若くて華奢な女の子だけが可愛いわけではなくて、世の中には、不思議と可愛いおじさんだっていますよね。この世の至るところに「可愛い」は潜んでいるんだから、己のやりたい「可愛い」をそれぞれやっていきましょう。「可愛い」においては、「うちはうち、よそはよそ」の精神が大切なんだと思います。

「私は私、あなたはあなたで、交わることはないかもしれないけど、お互い良いよね」と言い合える世界が私の理想です。活動を通して、自分の体型だけでなく（笑）、少しでも世界を丸くできるように頑張っていきたいと思っています。

――ありがとうございます。ちなみに話は戻りますが、サイゼでお気に入りのメニューは何ですか？

藤田 「エスカルゴのオーブン焼き」をお酒と一緒にいただいた後、残ったオイルをフォッカチオにつけるのがお気に入りです！ あとは「ポテトのグリル」に細く切った「ハモン・セラーノ」を乗せて、さらにトッピングの半熟卵と粉チーズをかけるのも好きですね。ハムと卵が出会って、デブが喜ばないわけがない（断言）。

あとは「柔らか青豆の温サラダ」に野菜ソースをトッピングして、卓上調味料の黒コショウとさらにオリーブオイルをかけると、抜群のツマミになる。酒が1リットルなくなりますよ！

〈「その日は泣きながら家に帰りました」10万円をエサに社長が要求したのは“股間蹴り”…33歳女性に「バックレ」を決意させた【恐怖のセクハラ事件】〉へ続く

（原田イチボ＠HEW）