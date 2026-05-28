ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が27日（日本時間28日）、自身のインスタグラムを通じて妻のメーガンさんが第1子を妊娠したことを報告した。ドジャース婦人会の公式インスタグラムでも引用され、ド軍関係者から祝福の声が上がっている。

メーガンさんは、自身のインスタグラムで「Full bellies!」とふっくらとしたお腹を支える写真を添えて報告。グラスノーが引用する形で投稿した。スミスの妻、カーラー夫人は「can’t WAIT（待ちきれない）」とコメントし、ケリー夫人も「I teared up with this one!! Congrats!!!!（泣きそうになった！おめでとう）」とつづるなど、チームメイトの妻らから祝福の声が続々と寄せられた。

グラスノーは2メートル3の長身に甘いマスク、長髪をなびかせ「グラスノー王子」として日本でも人気が高い。6日（同7日）のアストロズ戦に先発し、腰痛で2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）に負傷者リスト（IL）入りが発表された。

グラスノーとメーガンさんは2025年11月に結婚。米メディアによると、2人の出会いは“球場ナンパ”だったという。グラスノーがレイズ時代、観客席にいた女性を見つけ、球団カメラマンに頼んでズームインしてもらい、姿を確認して一目惚れ。そして、自身の電話番号が書かれたボールをこの女性に投げた。この女性こそがメーガンさんで、そこから交際に発展したと明かしていた。