ビュッフェ通のインフルエンサー＆グルメジャーナリストが選ぶ、“ローストビーフがおいしい”ビュッフェ4選
◆ビュッフェ通のインフルエンサー＆グルメジャーナリストが選ぶ、“ローストビーフがおいしい”ビュッフェ4選
ビュッフェのご馳走といえば、赤身肉のうまみがぎゅっと詰まったローストビーフ！ シェフがその場でサーブしてくれるライブ感も魅力的で、ローストビーフを楽しみにビュッフェに訪れる人も多いのでは？ そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々に、「ローストビーフが本当においしいビュッフェ」を調査し、おすすめの4軒をご紹介。
◆グルメジャーナリスト 東龍さんのおすすめは？
ブフェレストラン インペリアルバイキング サール／帝国ホテル 東京
帝国ホテル 東京「インペリアルバイキング サール」は、日本初のビュッフェレストランとして1958年から伝統を紡ぎ続ける名店。地上17階の店内からは日比谷公園を見渡すことができ、夜には東京の夜景も望める。
こちらのローストビーフは、開業当初から愛される伝統の味。ブロック肉をじっくりとオーブンで焼き上げることで肉汁を閉じ込め、しっとりと柔らかな食感を実現。時間をかけて煮込んだ伝統のグレービーソースと、清涼感のある辛みを持つ西洋わさびでいただけば、口福に包まれること間違いなし。
ローストビーフのほかにも、自慢のフランス料理をはじめ、中国料理レストランに長年務めたシェフが監修する北京ダックや点心、四季折々の食材を楽しめる椀物・天ぷらなど、約50品ものメニューがラインナップ。ビュッフェのテーブルマナーや楽しみ方を案内する「バイキングコンシェルジュ」のサービスも、ここならでは。
ブフェレストラン インペリアルバイキング サール／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル17F
料金（2時間制）
・平日ランチ 大人 12,000円、お子様（4〜12歳） 6,500円
・土日祝ランチ 大人 14,000円、お子様（4〜12歳） 8,000円
・平日ディナー 大人 17,000円、お子様（4〜12歳） 8,500円
・土日祝ディナー 大人 19,000円、お子様（4〜12歳） 10,000円
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
東龍さん 推薦コメント
「看板のローストビーフは、赤身の旨みが豊かで脂のしつこくないアメリカ産リブロースを使用し、開店当時から受け継がれてきた味を継承している逸品。目の前で大きな塊肉を切り分けるライブ感、ロゼ色に焼き上がった美しい見た目も魅力です。ひと口ごとに肉の力強さと上品さが伝わり、また食べたくなるおいしさです。」
東龍さん プロフィール
1976年台湾生まれのグルメジャーナリスト。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛し、美食やトレンド、食のあり方から飲食店の課題まで、独自の切り口で執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントなどとしても活躍する。2025年6月に、レストランの“今”をあらゆる方向から詳説した『レストランビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）を刊行。
X（旧Twitter）：@toryu76
Instagram：toryu76
公式HP
◆ビュッフェYouTuber モチ子の東京ビュッフェラボさんのおすすめは？
SATSUKI／ホテルニューオータニ幕張
「ホテルニューオータニ幕張」のメインダイニング「SATSUKI」は、一流ホテルながらもカジュアルな雰囲気に包まれた店内で、ゆったりと過ごせるのが魅力。ホテルニューオータニならではのおもてなしとワンランク上の味がビュッフェでも楽しめる。
ホテル伝統の調理法で仕上げられたローストビーフは、ジューシーで上質な肉のおいしさがダイレクトに味わえる名品。肉のうまみを引き立てる特製ソースとの相性も抜群。シェフが目の前で切り分けてくれるので、お好きなだけとことん楽しんで。
初夏のビュッフェでは、いちご、抹茶、マンゴーのスイーツも登場。定番のスーパーメロンショートケーキをはじめとする自慢のスイーツを楽しめるほか、和洋の料理もずらりと並ぶ。シェフのクッキングサービスも人気で、天ぷらや海鮮丼などがライブ感あふれる出来たてで堪能できるのもうれしい。
SATSUKI／ホテルニューオータニ幕張
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張1F
料金
・ランチ 大人 9,880円、小学生 3,960円、お子様（4〜6歳）1,925円
・ディナー 大人 12,100円、小学生 4,950円、お子様（4〜6歳）2,200円
※消費税共・サービス料別
※料金は変動する場合がございます
モチ子の東京ビュッフェラボさん 推薦コメント
「脂がたっぷりのったお肉は一枚だけ食べるのであればもちろん美味しいのですが、ビュッフェではお肉以外の料理も楽しみたいので、他のお料理とのバランスも重要になってくると思っています。そんな中でも魅力的だなと思うのが、ホテルニューオータニ幕張 「SATSUKI」のローストビーフです。“THEローストビーフ”という王道の絶妙な味付けで、お肉自体も脂のりがちょうどいい。何枚でも食べられそうなのが、シンプルな味付けが魅力です。」
モチ子の東京ビュッフェラボさん プロフィール
北海道出身。上京後、「ウェスティンホテル東京」のデザートビュッフェに行って以来、ホテルビュッフェの魅力にハマり、現在では毎週のようにホテルビュッフェに通う日々を送る。YouTubeチャンネル「モチ子の東京ビュッフェラボ」では、東京を中心にさまざまなホテルで開催されるビュッフェの様子を丁寧に解説している。
YouTube：モチ子の東京ビュッフェラボ
Instagram：＠mochiko_tokyo
◆グルメインフルエンサー qk 東京グルメさんのおすすめは？
VIEW ＆ DINING THE SKY／ホテルニューオータニ
「ホテルニューオータニ（東京）」の 最上階17階にある「VIEW ＆ DINING THE SKY」。360°を見渡せ、全方向に美しい景色を望む展望レストランであるこちらでは、ラグジュアリーな内装も相まって非日常的なムードに浸れそう。
ホテルニューオータニの王道メニューであるローストビーフは、良質な赤身のUSプライムビーフを低温でじっくりと焼き上げており、やわらかくジューシー。専門のシェフが目の前でサーブしてくれるので、切りたての温かいローストビーフを心ゆくまで味わえるのが魅力。
そんな「VIEW & DINING THE SKY」では、ライブ感あふれるキッチンから提供される鉄板焼きや寿司、天ぷらなどの出来たてメニューから、季節限定の逸品や「パティスリー SATSUKI」のスイーツまで、各分野の専門シェフが手がけるバリエーション豊かで豪華なメニューを堪能できる。 家族やパートナー、友人との食事はもちろん、自分へのご褒美にもぜひ選んでみて。
VIEW ＆ DINING THE SKY／ホテルニューオータニ（東京）
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1 ザ・メイン17F
料金：
・平日ランチ 大人 10,500円、お子様（4〜12歳）5,500円
・土日祝ランチ 大人 12,500円、お子様（4〜12歳）6,800円
・平日ディナー 大人 15,000円、お子様（4〜12歳）7,700円
・土日祝ディナー 大人 17,000円、お子様（4〜12歳）9,000円
※消費税共・サービス料別
※価格は変動する場合がございます
qk 東京グルメさん 推薦コメント
「こちらのローストビーフは、低温でじっくりと時間をかけて焼き上げられており、ナイフを入れた瞬間にわかる驚きの柔らかさが特徴です。目の前でシェフがカッティングしてくれる瞬間に、思わずうっとりしてしまうほど。口に運ぶと、赤身の濃厚なうまみと上品な脂の甘みがジュワッと広がり、思わず笑みがこぼれてしまいます。絶妙な火入れによる美しいロゼ色の断面も必見。特製のグレイビーソースがお肉の味わいをさらに引き立ててくれます。」
qk 東京グルメさん プロフィール
Instagramフォロワー17万人、TikTokフォロワー5万人を誇るグルメインフルエンサー。年間500軒以上のグルメを食べ歩き、その魅力を動画で発信。TikTokでは「東京ビュッフェ食べ放題」のアカウント名で、食べ放題グルメに特化した情報を紹介。味はもちろん、コスパや雰囲気の良いグルメ情報を日々発信している。
Instagram:＠qk0501
TikTok:＠qk0501
◆グルメインフルエンサー 東京ビュッフェさんのおすすめは？
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
1日を通じてインターナショナルな料理を楽しめる、「ウェスティンホテル東京」随一のオールデイダイニング「ザ・テラス」。ホテルの持つウェルビーイングのコンセプトを体現しており、健康や環境に配慮した幅広い料理を提供している。深い緑に囲まれたパティオを有する、洗練された心地よい空間も魅力。
ディナービュッフェで人気なのはもちろん、ジューシーでダイナミックなローストビーフ。上質なリブアイロースを熟練の技でやわらかく焼き上げており、ひと口いただけばその深いうまみを存分に感じられる。シェフの大胆なカットも見どころで、ワクワクしながら待つ時間も楽しい。
初夏のビュッフェは、常夏の島ハワイがコンセプト。ガーリックシュリンプやロコモコなどの夏らしい限定メニューがずらりと並び、アサイーボウルやマンゴーパンケーキなどのスイーツも好きなだけいただける。初夏のビュッフェではローストビーフの提供がないため、再び登場した際にはぜひチェックしたい。
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京1F
料金
・平日ランチ 大人 7,500円、お子様（4〜12歳） 4,000円
・土日祝ランチ 大人 9,500円、お子様（4〜12歳） 4,000円
・平日ディナー 大人 8,800円、お子様（4〜12歳） 4,800円
・土日祝ディナー 大人 10,800円、お子様（4〜12歳） 4,800円
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
東京ビュッフェさん 推薦コメント
「『ザ・テラス』のローストビーフの一番の魅力は、驚くほどの柔らかさと肉厚さ。しっかりとした厚みがありながら、口の中でとろけるようななめらかな食感を楽しめます。赤身のあまみがギュッと詰まっており、何度でもおかわりしたくなってしまうほど。添えられたクリーミーなマッシュポテトや西洋わさびとの相性も抜群で、一口食べるごとに週末の疲れが吹き飛ぶような、まさに“ご褒美”にふさわしい贅沢な一皿です。」
東京ビュッフェさん プロフィール
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサー。100軒以上のビュッフェに通い、YouTubeチャンネル「東京ビュッフェ」でそのレビューを投稿。「大人のための東京ビュッフェ図鑑」をテーマに、失敗しないホテルビュッフェ・上質な食べ放題の情報を発信している。YouTubeのみならず、InstagramやTikTokなど幅広いフィールドで活躍中。
YouTube：東京ビュッフェ
Instagram：＠buffet_tokyo
TikTok：＠buffet_tokyo
ビュッフェのご馳走といえば、赤身肉のうまみがぎゅっと詰まったローストビーフ！ シェフがその場でサーブしてくれるライブ感も魅力的で、ローストビーフを楽しみにビュッフェに訪れる人も多いのでは？ そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々に、「ローストビーフが本当においしいビュッフェ」を調査し、おすすめの4軒をご紹介。
ブフェレストラン インペリアルバイキング サール／帝国ホテル 東京
帝国ホテル 東京「インペリアルバイキング サール」は、日本初のビュッフェレストランとして1958年から伝統を紡ぎ続ける名店。地上17階の店内からは日比谷公園を見渡すことができ、夜には東京の夜景も望める。
こちらのローストビーフは、開業当初から愛される伝統の味。ブロック肉をじっくりとオーブンで焼き上げることで肉汁を閉じ込め、しっとりと柔らかな食感を実現。時間をかけて煮込んだ伝統のグレービーソースと、清涼感のある辛みを持つ西洋わさびでいただけば、口福に包まれること間違いなし。
ローストビーフのほかにも、自慢のフランス料理をはじめ、中国料理レストランに長年務めたシェフが監修する北京ダックや点心、四季折々の食材を楽しめる椀物・天ぷらなど、約50品ものメニューがラインナップ。ビュッフェのテーブルマナーや楽しみ方を案内する「バイキングコンシェルジュ」のサービスも、ここならでは。
ブフェレストラン インペリアルバイキング サール／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル17F
料金（2時間制）
・平日ランチ 大人 12,000円、お子様（4〜12歳） 6,500円
・土日祝ランチ 大人 14,000円、お子様（4〜12歳） 8,000円
・平日ディナー 大人 17,000円、お子様（4〜12歳） 8,500円
・土日祝ディナー 大人 19,000円、お子様（4〜12歳） 10,000円
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
東龍さん 推薦コメント
「看板のローストビーフは、赤身の旨みが豊かで脂のしつこくないアメリカ産リブロースを使用し、開店当時から受け継がれてきた味を継承している逸品。目の前で大きな塊肉を切り分けるライブ感、ロゼ色に焼き上がった美しい見た目も魅力です。ひと口ごとに肉の力強さと上品さが伝わり、また食べたくなるおいしさです。」
東龍さん プロフィール
1976年台湾生まれのグルメジャーナリスト。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛し、美食やトレンド、食のあり方から飲食店の課題まで、独自の切り口で執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントなどとしても活躍する。2025年6月に、レストランの“今”をあらゆる方向から詳説した『レストランビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）を刊行。
X（旧Twitter）：@toryu76
Instagram：toryu76
公式HP
◆ビュッフェYouTuber モチ子の東京ビュッフェラボさんのおすすめは？
SATSUKI／ホテルニューオータニ幕張
「ホテルニューオータニ幕張」のメインダイニング「SATSUKI」は、一流ホテルながらもカジュアルな雰囲気に包まれた店内で、ゆったりと過ごせるのが魅力。ホテルニューオータニならではのおもてなしとワンランク上の味がビュッフェでも楽しめる。
ホテル伝統の調理法で仕上げられたローストビーフは、ジューシーで上質な肉のおいしさがダイレクトに味わえる名品。肉のうまみを引き立てる特製ソースとの相性も抜群。シェフが目の前で切り分けてくれるので、お好きなだけとことん楽しんで。
初夏のビュッフェでは、いちご、抹茶、マンゴーのスイーツも登場。定番のスーパーメロンショートケーキをはじめとする自慢のスイーツを楽しめるほか、和洋の料理もずらりと並ぶ。シェフのクッキングサービスも人気で、天ぷらや海鮮丼などがライブ感あふれる出来たてで堪能できるのもうれしい。
SATSUKI／ホテルニューオータニ幕張
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張1F
料金
・ランチ 大人 9,880円、小学生 3,960円、お子様（4〜6歳）1,925円
・ディナー 大人 12,100円、小学生 4,950円、お子様（4〜6歳）2,200円
※消費税共・サービス料別
※料金は変動する場合がございます
モチ子の東京ビュッフェラボさん 推薦コメント
「脂がたっぷりのったお肉は一枚だけ食べるのであればもちろん美味しいのですが、ビュッフェではお肉以外の料理も楽しみたいので、他のお料理とのバランスも重要になってくると思っています。そんな中でも魅力的だなと思うのが、ホテルニューオータニ幕張 「SATSUKI」のローストビーフです。“THEローストビーフ”という王道の絶妙な味付けで、お肉自体も脂のりがちょうどいい。何枚でも食べられそうなのが、シンプルな味付けが魅力です。」
モチ子の東京ビュッフェラボさん プロフィール
北海道出身。上京後、「ウェスティンホテル東京」のデザートビュッフェに行って以来、ホテルビュッフェの魅力にハマり、現在では毎週のようにホテルビュッフェに通う日々を送る。YouTubeチャンネル「モチ子の東京ビュッフェラボ」では、東京を中心にさまざまなホテルで開催されるビュッフェの様子を丁寧に解説している。
YouTube：モチ子の東京ビュッフェラボ
Instagram：＠mochiko_tokyo
◆グルメインフルエンサー qk 東京グルメさんのおすすめは？
VIEW ＆ DINING THE SKY／ホテルニューオータニ
「ホテルニューオータニ（東京）」の 最上階17階にある「VIEW ＆ DINING THE SKY」。360°を見渡せ、全方向に美しい景色を望む展望レストランであるこちらでは、ラグジュアリーな内装も相まって非日常的なムードに浸れそう。
ホテルニューオータニの王道メニューであるローストビーフは、良質な赤身のUSプライムビーフを低温でじっくりと焼き上げており、やわらかくジューシー。専門のシェフが目の前でサーブしてくれるので、切りたての温かいローストビーフを心ゆくまで味わえるのが魅力。
そんな「VIEW & DINING THE SKY」では、ライブ感あふれるキッチンから提供される鉄板焼きや寿司、天ぷらなどの出来たてメニューから、季節限定の逸品や「パティスリー SATSUKI」のスイーツまで、各分野の専門シェフが手がけるバリエーション豊かで豪華なメニューを堪能できる。 家族やパートナー、友人との食事はもちろん、自分へのご褒美にもぜひ選んでみて。
VIEW ＆ DINING THE SKY／ホテルニューオータニ（東京）
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1 ザ・メイン17F
料金：
・平日ランチ 大人 10,500円、お子様（4〜12歳）5,500円
・土日祝ランチ 大人 12,500円、お子様（4〜12歳）6,800円
・平日ディナー 大人 15,000円、お子様（4〜12歳）7,700円
・土日祝ディナー 大人 17,000円、お子様（4〜12歳）9,000円
※消費税共・サービス料別
※価格は変動する場合がございます
qk 東京グルメさん 推薦コメント
「こちらのローストビーフは、低温でじっくりと時間をかけて焼き上げられており、ナイフを入れた瞬間にわかる驚きの柔らかさが特徴です。目の前でシェフがカッティングしてくれる瞬間に、思わずうっとりしてしまうほど。口に運ぶと、赤身の濃厚なうまみと上品な脂の甘みがジュワッと広がり、思わず笑みがこぼれてしまいます。絶妙な火入れによる美しいロゼ色の断面も必見。特製のグレイビーソースがお肉の味わいをさらに引き立ててくれます。」
qk 東京グルメさん プロフィール
Instagramフォロワー17万人、TikTokフォロワー5万人を誇るグルメインフルエンサー。年間500軒以上のグルメを食べ歩き、その魅力を動画で発信。TikTokでは「東京ビュッフェ食べ放題」のアカウント名で、食べ放題グルメに特化した情報を紹介。味はもちろん、コスパや雰囲気の良いグルメ情報を日々発信している。
Instagram:＠qk0501
TikTok:＠qk0501
◆グルメインフルエンサー 東京ビュッフェさんのおすすめは？
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
1日を通じてインターナショナルな料理を楽しめる、「ウェスティンホテル東京」随一のオールデイダイニング「ザ・テラス」。ホテルの持つウェルビーイングのコンセプトを体現しており、健康や環境に配慮した幅広い料理を提供している。深い緑に囲まれたパティオを有する、洗練された心地よい空間も魅力。
ディナービュッフェで人気なのはもちろん、ジューシーでダイナミックなローストビーフ。上質なリブアイロースを熟練の技でやわらかく焼き上げており、ひと口いただけばその深いうまみを存分に感じられる。シェフの大胆なカットも見どころで、ワクワクしながら待つ時間も楽しい。
初夏のビュッフェは、常夏の島ハワイがコンセプト。ガーリックシュリンプやロコモコなどの夏らしい限定メニューがずらりと並び、アサイーボウルやマンゴーパンケーキなどのスイーツも好きなだけいただける。初夏のビュッフェではローストビーフの提供がないため、再び登場した際にはぜひチェックしたい。
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京1F
料金
・平日ランチ 大人 7,500円、お子様（4〜12歳） 4,000円
・土日祝ランチ 大人 9,500円、お子様（4〜12歳） 4,000円
・平日ディナー 大人 8,800円、お子様（4〜12歳） 4,800円
・土日祝ディナー 大人 10,800円、お子様（4〜12歳） 4,800円
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
東京ビュッフェさん 推薦コメント
「『ザ・テラス』のローストビーフの一番の魅力は、驚くほどの柔らかさと肉厚さ。しっかりとした厚みがありながら、口の中でとろけるようななめらかな食感を楽しめます。赤身のあまみがギュッと詰まっており、何度でもおかわりしたくなってしまうほど。添えられたクリーミーなマッシュポテトや西洋わさびとの相性も抜群で、一口食べるごとに週末の疲れが吹き飛ぶような、まさに“ご褒美”にふさわしい贅沢な一皿です。」
東京ビュッフェさん プロフィール
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサー。100軒以上のビュッフェに通い、YouTubeチャンネル「東京ビュッフェ」でそのレビューを投稿。「大人のための東京ビュッフェ図鑑」をテーマに、失敗しないホテルビュッフェ・上質な食べ放題の情報を発信している。YouTubeのみならず、InstagramやTikTokなど幅広いフィールドで活躍中。
YouTube：東京ビュッフェ
Instagram：＠buffet_tokyo
TikTok：＠buffet_tokyo