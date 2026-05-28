東京｜推し活におすすめ！推しの誕生日や記念日をかわいく祝えるメッセージプレート付きレストラン＆カフェ5選
◆東京｜推し活におすすめ！推しの誕生日や記念日をかわいく祝えるメッセージプレート付きレストラン＆カフェ5選
写真／GALLERY＆CAFECAMELISH（東京都・六本木駅）
推し活を頑張る毎日にご褒美を。推しの誕生日や記念日など大切なアニバーサリーには、推しを思い切り祝えるレストラン＆カフェに出かけたいもの。推しカラーで彩るアフタヌーンティーやイラスト入りデザートプレートが用意された“推し活プラン”はもちろん、非日常空間やメッセージ入れ対応の特別プランも編集部が厳選してご紹介。フォトジェニックな1枚も、推し友との語らいもワンランク上に彩るお店をピックアップ。
◆推し活におすすめ！このページで紹介しているお店一覧
・ザ・レギャン・トーキョー
・The3rd.Shibuya（ザサード シブヤ）
・GALLERY＆CAFE CAMELISH
・Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
・青山セントグレース大聖堂
◆全11色から選べる“推しカラーくまちゃん”で、華やかに祝う推し活アフタヌーンティー
ザ・レギャン・トーキョー
ザ・レギャン・トーキョー
【平均価格】
夜：8000円〜9999円／昼：5000円〜5999円
【口コミ （20代後半 女性）】
■食事やドリンクについて
スイーツが美味しかった。ドリンクも美味しかったし、量がちょうどよかった。
■店の雰囲気やサービスについて
店内はおしゃれで高級な雰囲気でテンションが上がった。フラワープレートもフラワーのテーブルも素敵で予約して良かったと思った。
■一緒に行った相手の反応について
フラワーのテーブルがとても良かったと喜んでいた。スイーツもどれも美味しかったと言っていた。
ザ・レギャン・トーキョー
【編集部おすすめポイント】
cocotiビル最上階に位置する「ザ・レギャン・トーキョー」は、開放的な空間から渋谷エリアの絶景を望みながら、新感覚フレンチを楽しめるレストラン。
視覚や聴覚など五感で味わう演出フレンチが、大切なパートナーや友人との特別な時間を華やかに彩ってくれる。ランチタイムには、絶景を眺めながらこだわりのアフタヌーンティーを楽しめるのも魅力。推し活はもちろん、デートや記念日、接待など幅広いシーンにおすすめ。
期間限定のフラワーアフタヌーンティーでは、椿やバラなどの花々を表現した、宝石のように美しいスイーツが登場。
なかでも注目は、好きなカラーのお布団（クリーム）を目の前でかけて仕上げる「推しカラーくまちゃんケーキ」。赤・ピンク・水色・紫など全11色から推しカラーを指定でき、メッセージ入れにも対応している。
フラワープレートと推しくまちゃんの夢のようなコラボで、推しの生誕祭や“同担さん”との推し会を、思い出深い1日にしてみては。
【店舗データ】
住所： 東京都渋谷区渋谷1丁目23-16cocotiビル 12F
付近の駅：渋谷駅
アクセス：JRほか「渋谷」駅東口より徒歩3分
営業時間：
[昼]11:00〜16:00（14:00LO）
※土日祝日は10:00〜17:00までです。
[夜]17:30〜23:00（LO21:30）
◆推し色プレート＆ドリンクが選べる、推し生誕祭にぴったりのカフェプラン
The3rd.Shibuya
The3rd.Shibuya
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ （10代 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活プランのプレートを頼んだのですが、お洒落で可愛いだけでなく味もしっかり美味しくて大満足でした
■店の雰囲気やサービスについて
席の雰囲気やお店の雰囲気は可愛らしい部分もありつつ、落ち着く空間でした。店員さんの接客も丁寧で素敵でした。
■一緒に行った相手の反応について
お店の雰囲気や食事などとても好みだったみたいなのでまた一緒に行きたいねと話しています。
The3rd.Shibuya
【編集部おすすめポイント】
神泉駅から徒歩3分、渋谷駅からも歩いてアクセスできる隠れ家的カフェ「The3rd.Shibuya」。南国ビーチリゾートを思わせる開放的でラグジュアリーな空間が、“推しと過ごす特別な休日”のような気分を盛り上げてくれる。
女性シェフが手がけるフレンチトーストやアサイーボウルなど、こだわりのカフェメニューを味わえるのも魅力。
大人気の推し活プランでは、6色から選べるプレートと8色から選べるカラードリンクで、推しカラーに合わせた特別な時間を楽しめる。
フォトジェニックなフレンチトーストには好きな文字を入れられるので、推しの誕生日祝いやグループのデビュー記念日などのお祝いにもぴったり。
さらに、プレートには花火とチェキ撮影のサービス付き。華やかな演出がそろって2970円というコスパのよさも嬉しいポイント。推しの大切な記念日を、思い出に残るひとときにしてみては。
【店舗データ】
住所：東京都渋谷区神泉町12-4 アーガス神泉ビル4F
付近の駅：京王井の頭線「神泉駅」 JRほか「渋谷駅」
アクセス：京王井の頭線「神泉駅」南口より徒歩3分、JRほか「渋谷駅」A0口より徒歩10分
営業時間：
【平日】11:30〜21:00(20:00LO)
【土日祝】10:00〜21:0(20:00LO)
◆高クオリティのイラスト入りプレートで、推しの記念日をお祝い！
GALLERY＆CAFE CAMELISH
GALLERY＆CAFE CAMELISH
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ （50代前半 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活目的で来店しました。ご飯もスイ−ツもとても美味しいです。推し色ドリンクあるし、スイ−ツプレ−トに描いて頂いたイラストが期待以上の可愛いさで大満足です。
■店の雰囲気やサービスについて
写メ映え店内で、とてもおしゃれで可愛いかった。お店の方が写メ撮るのにお声を掛けてくれて嬉しいかったです。
・飲み放題メニューが充実していて、どれもおいしかった。ワインも北海道のもので、他にもハスカップのドリンクなどもあり、北海道が随所で感じられました。
■一緒に行った相手の反応について
あまりのスイ−ツプレ−トの可愛いさに大満足でした。今度は推しの記念日とかに来たいと言ってました。
GALLERY＆CAFE CAMELISH
【編集部おすすめポイント】
六本木駅から徒歩2分の「GALLERY＆CAFE CAMELISH」は、キュートでユーモアあふれるカフェギャラリー。
ラクダの大きな絵や、約3週間ごとに入れ替わるアーティスト作品が並ぶ店内は、眺めているだけでハッピーな気分になれる素敵な空間。
東京では珍しい、大阪・堂島発祥の『MUSICA TEA』の紅茶をはじめ、こだわりのもっちり生パスタやオリジナルバターチキンカレー、スイーツなど、カフェメニューも充実している。
推し活プランの最大の魅力は、通常1組1枚のイラスト入りデザートプレートを、≪1人1枚≫リクエストできること。
友人とそれぞれ違う「推し」のイラストをお願いできるので、同担さんとの推し会や記念日のお祝いにもぴったり。チョコで丁寧に描かれるクオリティの高いイラストに加え、メルヘンティック＆ポップな世界観に包まれながら、推しと一緒に過ごすような特別な1日を楽しんで。
【店舗データ】
住所：東京都港区西麻布1-3-6 アゼリアビル1F
付近の駅：：東京メトロ日比谷線「六本木駅」 都営大江戸線「六本木駅」 東京メトロ千代田線「乃木坂駅
アクセス：東京メトロ日比谷線「六本木駅」2番出口より徒歩2分、都営大江戸線「六本木駅」4b出口より徒歩5分、東京メトロ千代田線「乃木坂駅5番出口より徒歩9分
営業時間：
[昼]11:30〜14:30(LO)
[ティータイム]11:30〜22:00(21:00LO)
[夜]14:30〜22:00(21:00LO)
◆非日常空間×宝石みたいなスイーツ。かわいいメッセージプレートで推し活にもぴったり
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ （50代前半 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活で利用しました。お料理も見た目もお味もよかったです。メッセージプレートの文字が凄く可愛くて、まさに理想通りでした。
■店の雰囲気やサービスについて
店内の雰囲気も良く、なによりスタッフの方の対応が素晴らしかったです。忘れ物をしてきてしまったのですが、お電話をいただき、後日郵送してくださることに。その際の電話でも「また是非お店にもいらしてください」と声をかけていただき、とても気持ちよく、是非また利用したいと思いました。
■一緒に行った相手の反応について
一緒に行った友達も、お料理も店内の雰囲気も良い！と一緒に喜んでいました。
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
【編集部おすすめポイント】
「Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ」は、ジュエリーブランド『Q-pot.』が手掛ける、宝石のような世界観に包まれたスイーツカフェ。
日比谷駅から徒歩2分の好立地で、観劇やコンサート前後の推し活にもおすすめ。Q-pot.のアクセサリーをそのままスイーツにしたような、ユニークでキュートなメニューを堪能できる。
特別なデザートプラン「エトワール・デセール」では、華やかなピンクのドレスをまとったデザートを堪能。しっとりとしたクレープ生地に、ローズが香るミルクムースや甘酸っぱいフランボワーズジュレを重ねた、見た目も味わいも贅沢な一品。
さらに、季節によってドレスのカラーが変わるのもポイント。現在はピンク、夏頃からは黄色、例年の予定ではその後、緑、青へと変わっていくので、推しカラーの時期に合わせて訪れるのもおすすめ。
テーマごとに世界観が変わるフォトジェニックな空間は、推しグッズと一緒に写真を撮りたい人にもぴったり。
【店舗データ】
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3F
付近の駅：東京メトロ日比谷線ほか「日比谷駅」 JR「有楽町駅」 東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」
アクセス：東京メトロ日比谷線ほか「日比谷駅」A5出口より徒歩2分、JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」C1出口より徒歩5分
営業時間：
11:00〜20:00（L.O.19:30）
写真／GALLERY＆CAFECAMELISH（東京都・六本木駅）
推し活を頑張る毎日にご褒美を。推しの誕生日や記念日など大切なアニバーサリーには、推しを思い切り祝えるレストラン＆カフェに出かけたいもの。推しカラーで彩るアフタヌーンティーやイラスト入りデザートプレートが用意された“推し活プラン”はもちろん、非日常空間やメッセージ入れ対応の特別プランも編集部が厳選してご紹介。フォトジェニックな1枚も、推し友との語らいもワンランク上に彩るお店をピックアップ。
・ザ・レギャン・トーキョー
・The3rd.Shibuya（ザサード シブヤ）
・GALLERY＆CAFE CAMELISH
・Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
・青山セントグレース大聖堂
◆全11色から選べる“推しカラーくまちゃん”で、華やかに祝う推し活アフタヌーンティー
ザ・レギャン・トーキョー
ザ・レギャン・トーキョー
【平均価格】
夜：8000円〜9999円／昼：5000円〜5999円
【口コミ （20代後半 女性）】
■食事やドリンクについて
スイーツが美味しかった。ドリンクも美味しかったし、量がちょうどよかった。
■店の雰囲気やサービスについて
店内はおしゃれで高級な雰囲気でテンションが上がった。フラワープレートもフラワーのテーブルも素敵で予約して良かったと思った。
■一緒に行った相手の反応について
フラワーのテーブルがとても良かったと喜んでいた。スイーツもどれも美味しかったと言っていた。
ザ・レギャン・トーキョー
【編集部おすすめポイント】
cocotiビル最上階に位置する「ザ・レギャン・トーキョー」は、開放的な空間から渋谷エリアの絶景を望みながら、新感覚フレンチを楽しめるレストラン。
視覚や聴覚など五感で味わう演出フレンチが、大切なパートナーや友人との特別な時間を華やかに彩ってくれる。ランチタイムには、絶景を眺めながらこだわりのアフタヌーンティーを楽しめるのも魅力。推し活はもちろん、デートや記念日、接待など幅広いシーンにおすすめ。
期間限定のフラワーアフタヌーンティーでは、椿やバラなどの花々を表現した、宝石のように美しいスイーツが登場。
なかでも注目は、好きなカラーのお布団（クリーム）を目の前でかけて仕上げる「推しカラーくまちゃんケーキ」。赤・ピンク・水色・紫など全11色から推しカラーを指定でき、メッセージ入れにも対応している。
フラワープレートと推しくまちゃんの夢のようなコラボで、推しの生誕祭や“同担さん”との推し会を、思い出深い1日にしてみては。
【店舗データ】
住所： 東京都渋谷区渋谷1丁目23-16cocotiビル 12F
付近の駅：渋谷駅
アクセス：JRほか「渋谷」駅東口より徒歩3分
営業時間：
[昼]11:00〜16:00（14:00LO）
※土日祝日は10:00〜17:00までです。
[夜]17:30〜23:00（LO21:30）
◆推し色プレート＆ドリンクが選べる、推し生誕祭にぴったりのカフェプラン
The3rd.Shibuya
The3rd.Shibuya
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ （10代 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活プランのプレートを頼んだのですが、お洒落で可愛いだけでなく味もしっかり美味しくて大満足でした
■店の雰囲気やサービスについて
席の雰囲気やお店の雰囲気は可愛らしい部分もありつつ、落ち着く空間でした。店員さんの接客も丁寧で素敵でした。
■一緒に行った相手の反応について
お店の雰囲気や食事などとても好みだったみたいなのでまた一緒に行きたいねと話しています。
The3rd.Shibuya
【編集部おすすめポイント】
神泉駅から徒歩3分、渋谷駅からも歩いてアクセスできる隠れ家的カフェ「The3rd.Shibuya」。南国ビーチリゾートを思わせる開放的でラグジュアリーな空間が、“推しと過ごす特別な休日”のような気分を盛り上げてくれる。
女性シェフが手がけるフレンチトーストやアサイーボウルなど、こだわりのカフェメニューを味わえるのも魅力。
大人気の推し活プランでは、6色から選べるプレートと8色から選べるカラードリンクで、推しカラーに合わせた特別な時間を楽しめる。
フォトジェニックなフレンチトーストには好きな文字を入れられるので、推しの誕生日祝いやグループのデビュー記念日などのお祝いにもぴったり。
さらに、プレートには花火とチェキ撮影のサービス付き。華やかな演出がそろって2970円というコスパのよさも嬉しいポイント。推しの大切な記念日を、思い出に残るひとときにしてみては。
【店舗データ】
住所：東京都渋谷区神泉町12-4 アーガス神泉ビル4F
付近の駅：京王井の頭線「神泉駅」 JRほか「渋谷駅」
アクセス：京王井の頭線「神泉駅」南口より徒歩3分、JRほか「渋谷駅」A0口より徒歩10分
営業時間：
【平日】11:30〜21:00(20:00LO)
【土日祝】10:00〜21:0(20:00LO)
◆高クオリティのイラスト入りプレートで、推しの記念日をお祝い！
GALLERY＆CAFE CAMELISH
GALLERY＆CAFE CAMELISH
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ （50代前半 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活目的で来店しました。ご飯もスイ−ツもとても美味しいです。推し色ドリンクあるし、スイ−ツプレ−トに描いて頂いたイラストが期待以上の可愛いさで大満足です。
■店の雰囲気やサービスについて
写メ映え店内で、とてもおしゃれで可愛いかった。お店の方が写メ撮るのにお声を掛けてくれて嬉しいかったです。
・飲み放題メニューが充実していて、どれもおいしかった。ワインも北海道のもので、他にもハスカップのドリンクなどもあり、北海道が随所で感じられました。
■一緒に行った相手の反応について
あまりのスイ−ツプレ−トの可愛いさに大満足でした。今度は推しの記念日とかに来たいと言ってました。
GALLERY＆CAFE CAMELISH
【編集部おすすめポイント】
六本木駅から徒歩2分の「GALLERY＆CAFE CAMELISH」は、キュートでユーモアあふれるカフェギャラリー。
ラクダの大きな絵や、約3週間ごとに入れ替わるアーティスト作品が並ぶ店内は、眺めているだけでハッピーな気分になれる素敵な空間。
東京では珍しい、大阪・堂島発祥の『MUSICA TEA』の紅茶をはじめ、こだわりのもっちり生パスタやオリジナルバターチキンカレー、スイーツなど、カフェメニューも充実している。
推し活プランの最大の魅力は、通常1組1枚のイラスト入りデザートプレートを、≪1人1枚≫リクエストできること。
友人とそれぞれ違う「推し」のイラストをお願いできるので、同担さんとの推し会や記念日のお祝いにもぴったり。チョコで丁寧に描かれるクオリティの高いイラストに加え、メルヘンティック＆ポップな世界観に包まれながら、推しと一緒に過ごすような特別な1日を楽しんで。
【店舗データ】
住所：東京都港区西麻布1-3-6 アゼリアビル1F
付近の駅：：東京メトロ日比谷線「六本木駅」 都営大江戸線「六本木駅」 東京メトロ千代田線「乃木坂駅
アクセス：東京メトロ日比谷線「六本木駅」2番出口より徒歩2分、都営大江戸線「六本木駅」4b出口より徒歩5分、東京メトロ千代田線「乃木坂駅5番出口より徒歩9分
営業時間：
[昼]11:30〜14:30(LO)
[ティータイム]11:30〜22:00(21:00LO)
[夜]14:30〜22:00(21:00LO)
◆非日常空間×宝石みたいなスイーツ。かわいいメッセージプレートで推し活にもぴったり
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
【平均価格】
夜：〜3999円／昼：2000円〜2999円
【口コミ （50代前半 女性）】
■食事やドリンクについて
推し活で利用しました。お料理も見た目もお味もよかったです。メッセージプレートの文字が凄く可愛くて、まさに理想通りでした。
■店の雰囲気やサービスについて
店内の雰囲気も良く、なによりスタッフの方の対応が素晴らしかったです。忘れ物をしてきてしまったのですが、お電話をいただき、後日郵送してくださることに。その際の電話でも「また是非お店にもいらしてください」と声をかけていただき、とても気持ちよく、是非また利用したいと思いました。
■一緒に行った相手の反応について
一緒に行った友達も、お料理も店内の雰囲気も良い！と一緒に喜んでいました。
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
【編集部おすすめポイント】
「Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ」は、ジュエリーブランド『Q-pot.』が手掛ける、宝石のような世界観に包まれたスイーツカフェ。
日比谷駅から徒歩2分の好立地で、観劇やコンサート前後の推し活にもおすすめ。Q-pot.のアクセサリーをそのままスイーツにしたような、ユニークでキュートなメニューを堪能できる。
特別なデザートプラン「エトワール・デセール」では、華やかなピンクのドレスをまとったデザートを堪能。しっとりとしたクレープ生地に、ローズが香るミルクムースや甘酸っぱいフランボワーズジュレを重ねた、見た目も味わいも贅沢な一品。
さらに、季節によってドレスのカラーが変わるのもポイント。現在はピンク、夏頃からは黄色、例年の予定ではその後、緑、青へと変わっていくので、推しカラーの時期に合わせて訪れるのもおすすめ。
テーマごとに世界観が変わるフォトジェニックな空間は、推しグッズと一緒に写真を撮りたい人にもぴったり。
【店舗データ】
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3F
付近の駅：東京メトロ日比谷線ほか「日比谷駅」 JR「有楽町駅」 東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」
アクセス：東京メトロ日比谷線ほか「日比谷駅」A5出口より徒歩2分、JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」C1出口より徒歩5分
営業時間：
11:00〜20:00（L.O.19:30）