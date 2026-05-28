まだ間に合う！ 大阪・京都の抹茶ビュッフェ3選。おばんざいも楽しめるビュッフェや滞在時間無制限のビュッフェも
◆まだ間に合う！ 大阪・京都の抹茶ビュッフェ3選。おばんざいも楽しめるビュッフェや滞在時間無制限のビュッフェも
写真：オールデイダイニングリモネ／リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェットコレクション
抹茶スイーツ好き必見！ 大阪・京都で楽しめる、抹茶スイーツビュッフェを厳選してご紹介。 抹茶を惜しみなく使用した贅沢な抹茶スイーツを好きなだけ楽しめる、注目のビュッフェが勢揃い。
メインを選べるハーフビュッフェや、滞在時間無制限でゆったりとしたひとときを過ごせるビュッフェも充実。週末のおでかけに、ぜひ抹茶スイーツビュッフェを選んでみて。
この記事の要約レポート
・大阪・京都で楽しめる、抹茶スイーツビュッフェ3選を紹介
・オールデイダイニングリモネでは、抹茶ショートやオペラなどクラシカルな抹茶スイーツを150分間ゆったり楽しめる
・AllDayDiningKatiは、自社農園の抹茶と南国フルーツを組み合わせたハーフビュッフェ形式
・京都タワーテラスでは、京おばんざいや抹茶スイーツなど40種以上を時間無制限で満喫できる
・抹茶テリーヌやロールケーキ、わらび餅など、施設ごとに個性豊かな抹茶スイーツが揃う
・京都らしいおばんざいやローストビーフ、ピッツァなど食事メニューも充実し、ランチ利用にもおすすめ
◆オールデイダイニング リモネ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪・中之島）
150分間ゆったり！クラシカルな抹茶スイーツが並ぶ贅沢ビュッフェ
中之島駅直結のリーガロイヤルホテル1階にあり、窓越しに広がる日本庭園の緑と自然光が心地よい「オールデイダイニング リモネ」。
こちらで楽しめるのは、香り高い抹茶をふんだんに使用した「抹茶スイーツ＆ランチビュッフェ」。ビュッフェ台には、ショートケーキやロールケーキ、オペラ、クッキーサンドなど、抹茶の風味や奥深さを最大限に引き出したクラシカルなスイーツがずらりと並ぶ。抹茶の魅力を心ゆくまで堪能できる、抹茶尽くしのラインナップが魅力的。
150分間制でゆったりと過ごせるから、料理を囲みながらおしゃべりにも花が咲きそう。ソフトドリンクの飲み放題も付いているので、ご褒美ランチや記念日にもおすすめ。庭園を望む明るい空間で、好きなものを好きなだけ味わう贅沢な時間を楽しんで。
＜ゆったり150分プラン＞抹茶スイーツ＆ランチビュッフェ+ソフトドリンク飲み放題（5/11〜7/14）
店舗名：オールデイダイニング リモネ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション ウエストウイング 1F
提供期間：〜2026/7/14（火）
食べ放題制限時間：150分制
料金：大人6,831円、お子様（小学生）4,554円
※大人1名様につき未就学のお客様1名無料
※税・サ込
◆All Day Dining Kati／デュシタニ京都（京都・五条）
自社農園のプレミアムな抹茶と南国フルーツが共演する洗練ビュッフェ
タイ国商務省が認定する「タイ・セレクト」の二ツ星を獲得した、上質なサービスと本場の味わいが高く評価されている「All Day Dining Kati」。
土日祝日限定で楽しめるのは、好みの前菜とメインディッシュをセレクトし、さらにデザートをビュッフェスタイルで満喫できる贅沢なプラン。「茶源郷」と称される京都府和束町にあるホテル自社農園「デュシット ファーム」で丁寧に収穫されたお茶の葉を贅沢に使用。このオリジナル抹茶を使ったスイーツと、旬の南国フルーツを組み合わせたここだけの特別なデザートをビュッフェ形式で心ゆくまで堪能できる。
日本の伝統工芸である「金継ぎ」にインスパイアされた、優雅で洗練された和テイストの空間も魅力的。圧倒的な開放感のオールデイダイニングで、家族や大切な人と心温まるひとときを過ごして。
選べるメイン、オードブル＆抹茶スイーツと南国フルーツブッフェ（土日祝）
店舗名：All Day Dining Kati（旧店名 Kati）／デュシタニ京都
住所：京都府京都市下京区西洞院通正面上ル西洞院町466
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：大人6,500円
※小学生以下のお子様は半額の3,250円にてお好きなメインディッシュを1品とビュッフェをお好きなだけお召し上がりいただけます
※税・サ込
◆京都タワーテラス／京都タワーホテル（京都・京都駅）
滞在時間無制限がうれしい！おばんざいから抹茶スイーツまで40品目以上を欲張る駅チカビュッフェ
京都駅すぐの好立地が魅力の京都タワーホテル内にあるレストラン「京都タワーテラス」。
こちらでいただけるのは、京の素材を活かしたメニューなど40品目以上が揃うバリエーション豊富なビュッフェ。里芋煮やちりめん山椒といった「京おばんざい」をはじめ、祇園辻利の煎茶を使用した「五島産真鯛の出汁茶漬け」、京くれないや聖護院蕪の自家製ドレッシングで味わうサラダバーなど、京都らしさを感じる料理がずらり。さらに、自家製ローストビーフや窯焼きピッツァ、アジアンフードまで多彩なラインナップが並ぶ。
お楽しみのデザートには、抹茶のテリーヌや抹茶わらび餅、抹茶のパンナコッタといった充実のスイーツを用意。さらに、辻利の煎茶やほうじ茶、抹茶オレが好きなだけ楽しめる「辻利TEA BAR」が付いているのも見逃せない。
滞在時間無制限で時間を気にせずゆったりと満喫できるので、ショッピングの合間のランチやグルメな女子会にぜひ利用して。
【ビュッフェ】おばんざい・窯焼き料理・スイーツなど40品目以上+カフェフリー(滞在時間無制限)
店舗名：京都タワーテラス／京都タワーホテル
住所：京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 721-1 京都タワーホテル 3F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：滞在時間無制限（15時退店）
料金：大人3,420円、お子様（小学生）2,000円、お子様（3歳以上）1,100円
※税・サ込
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写真：オールデイダイニングリモネ／リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェットコレクション
抹茶スイーツ好き必見！ 大阪・京都で楽しめる、抹茶スイーツビュッフェを厳選してご紹介。 抹茶を惜しみなく使用した贅沢な抹茶スイーツを好きなだけ楽しめる、注目のビュッフェが勢揃い。
この記事の要約レポート
・大阪・京都で楽しめる、抹茶スイーツビュッフェ3選を紹介
・オールデイダイニングリモネでは、抹茶ショートやオペラなどクラシカルな抹茶スイーツを150分間ゆったり楽しめる
・AllDayDiningKatiは、自社農園の抹茶と南国フルーツを組み合わせたハーフビュッフェ形式
・京都タワーテラスでは、京おばんざいや抹茶スイーツなど40種以上を時間無制限で満喫できる
・抹茶テリーヌやロールケーキ、わらび餅など、施設ごとに個性豊かな抹茶スイーツが揃う
・京都らしいおばんざいやローストビーフ、ピッツァなど食事メニューも充実し、ランチ利用にもおすすめ
◆オールデイダイニング リモネ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪・中之島）
150分間ゆったり！クラシカルな抹茶スイーツが並ぶ贅沢ビュッフェ
中之島駅直結のリーガロイヤルホテル1階にあり、窓越しに広がる日本庭園の緑と自然光が心地よい「オールデイダイニング リモネ」。
こちらで楽しめるのは、香り高い抹茶をふんだんに使用した「抹茶スイーツ＆ランチビュッフェ」。ビュッフェ台には、ショートケーキやロールケーキ、オペラ、クッキーサンドなど、抹茶の風味や奥深さを最大限に引き出したクラシカルなスイーツがずらりと並ぶ。抹茶の魅力を心ゆくまで堪能できる、抹茶尽くしのラインナップが魅力的。
150分間制でゆったりと過ごせるから、料理を囲みながらおしゃべりにも花が咲きそう。ソフトドリンクの飲み放題も付いているので、ご褒美ランチや記念日にもおすすめ。庭園を望む明るい空間で、好きなものを好きなだけ味わう贅沢な時間を楽しんで。
＜ゆったり150分プラン＞抹茶スイーツ＆ランチビュッフェ+ソフトドリンク飲み放題（5/11〜7/14）
店舗名：オールデイダイニング リモネ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション ウエストウイング 1F
提供期間：〜2026/7/14（火）
食べ放題制限時間：150分制
料金：大人6,831円、お子様（小学生）4,554円
※大人1名様につき未就学のお客様1名無料
※税・サ込
◆All Day Dining Kati／デュシタニ京都（京都・五条）
自社農園のプレミアムな抹茶と南国フルーツが共演する洗練ビュッフェ
タイ国商務省が認定する「タイ・セレクト」の二ツ星を獲得した、上質なサービスと本場の味わいが高く評価されている「All Day Dining Kati」。
土日祝日限定で楽しめるのは、好みの前菜とメインディッシュをセレクトし、さらにデザートをビュッフェスタイルで満喫できる贅沢なプラン。「茶源郷」と称される京都府和束町にあるホテル自社農園「デュシット ファーム」で丁寧に収穫されたお茶の葉を贅沢に使用。このオリジナル抹茶を使ったスイーツと、旬の南国フルーツを組み合わせたここだけの特別なデザートをビュッフェ形式で心ゆくまで堪能できる。
日本の伝統工芸である「金継ぎ」にインスパイアされた、優雅で洗練された和テイストの空間も魅力的。圧倒的な開放感のオールデイダイニングで、家族や大切な人と心温まるひとときを過ごして。
選べるメイン、オードブル＆抹茶スイーツと南国フルーツブッフェ（土日祝）
店舗名：All Day Dining Kati（旧店名 Kati）／デュシタニ京都
住所：京都府京都市下京区西洞院通正面上ル西洞院町466
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：大人6,500円
※小学生以下のお子様は半額の3,250円にてお好きなメインディッシュを1品とビュッフェをお好きなだけお召し上がりいただけます
※税・サ込
◆京都タワーテラス／京都タワーホテル（京都・京都駅）
滞在時間無制限がうれしい！おばんざいから抹茶スイーツまで40品目以上を欲張る駅チカビュッフェ
京都駅すぐの好立地が魅力の京都タワーホテル内にあるレストラン「京都タワーテラス」。
こちらでいただけるのは、京の素材を活かしたメニューなど40品目以上が揃うバリエーション豊富なビュッフェ。里芋煮やちりめん山椒といった「京おばんざい」をはじめ、祇園辻利の煎茶を使用した「五島産真鯛の出汁茶漬け」、京くれないや聖護院蕪の自家製ドレッシングで味わうサラダバーなど、京都らしさを感じる料理がずらり。さらに、自家製ローストビーフや窯焼きピッツァ、アジアンフードまで多彩なラインナップが並ぶ。
お楽しみのデザートには、抹茶のテリーヌや抹茶わらび餅、抹茶のパンナコッタといった充実のスイーツを用意。さらに、辻利の煎茶やほうじ茶、抹茶オレが好きなだけ楽しめる「辻利TEA BAR」が付いているのも見逃せない。
滞在時間無制限で時間を気にせずゆったりと満喫できるので、ショッピングの合間のランチやグルメな女子会にぜひ利用して。
【ビュッフェ】おばんざい・窯焼き料理・スイーツなど40品目以上+カフェフリー(滞在時間無制限)
店舗名：京都タワーテラス／京都タワーホテル
住所：京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 721-1 京都タワーホテル 3F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：滞在時間無制限（15時退店）
料金：大人3,420円、お子様（小学生）2,000円、お子様（3歳以上）1,100円
※税・サ込
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