ホテルニューオータニのメロン＆マンゴーアフタヌーンティー。至高のスイーツと高級キャビアなど贅沢食材のセイボリー
◆ホテルニューオータニのメロン＆マンゴーアフタヌーンティー。至高のスイーツと高級キャビアなど贅沢食材のセイボリー
※8/8（土）〜16（日）は除外日
ホテルニューオータニ（東京）のビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」にて、2026年8月31日（月）までの平日限定で「スーパーアフタヌーンティー〜メロン＆マンゴー〜」が登場。
パティスリーSATSUKIの“スーパーシリーズ”やピエール・エルメ・パリのスイーツに加えて、黒い宝石・キャビアなど厳選食材を使用した贅沢なセイボリーがラインナップ。五感を満たす至高のティータイムを楽しんで。
この記事の要約レポート
・ホテルニューオータニのビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」で、「スーパーアフタヌーンティー〜メロン＆マンゴー〜」を開催
・開催日は2026年8月31日（月）までの平日限定
・「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、パティスリーSATSUKIによるマスクメロンスイーツが勢揃い
・濃厚な甘みのマンゴーを生地に練り込んだ「マンゴースコーン」は、外はサクッ、中はしっとりの食感
・ピエール・エルメが手がける、マンゴーを使った芸術的なスイーツの数々
・セイボリーは、最高級のキャビアやいくらを使った贅沢な品々
・有機農法で栽培された「マカイバリ茶園」のオーガニックティーは好きなだけ
極上のマスクメロンをふんだんに使ったプレミアムなコレクション
スタンド上段には、パティスリーSATSUKIが誇る至高のスイーツたちが勢揃い。
糖度14度以上のマスクメロンを贅沢に使った「スーパーメロンショートケーキ」は、九州大牟田産のリッチな生クリームと長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジがメロンの繊細な甘みを引き立てる1品。
大きめにカットしたメロンに、生クリームや白あん、メロンジュレを重ねた「新江戸マスクメロンシュークリーム」や、カスタードクリームを詰めたタルトにメロンを贅沢にトッピングした「新江戸マスクメロンタルト」などが美しく並ぶ。
ほかにも、玄米卵スポンジでメロンの甘さを凝縮した寒天や白あん、小粒大福を包み込んだ和の風味広がる「マスクメロンロール」や、こんにゃくを使用したメロンジュレに葛ソースを纏った果肉をのせたジューシーな「マスクメロンゼリー」など、完熟マスクメロンの魅力を心ゆくまで堪能できるラインナップ。
夏らしさ満点！濃厚なマンゴーが香るしっとりスコーン
パティスリーSATSUKIメイドの「マンゴースコーン」は、夏らしい濃厚な甘みのマンゴーを生地に練り込んで、外はサクッと、中はしっとりと焼きあげられた1品。マンゴーの果肉感と豊かな香りが口いっぱいに広がる、季節感あふれるおいしさを楽しんで。
芳醇なマンゴーと独創的な感性が織りなす夏の芸術スイーツ
中段を彩るのは、パティスリー界のピカソと称されるピエール・エルメ氏が手がける芸術的なスイーツたち。
いちごとマンゴーをあしらったガトーに、ピンクペッパーのアクセントを効かせた「ミラフローレス」や、カラメルとマンゴーとライチが調和する「タルト マホガニー」など、ピエール・エルメ氏ならではの味覚のサイエンスが光るスイーツがずらり。
マンゴーのコンポートやライムのクリームが美しく重なるグラスデザート「エモーション ソレント」は、すべての層を一緒にすくっていただくのがおすすめ。
このほか、いちごとルバーブ、パッションフルーツがフルーティなハーモニーを奏でる「マカロン セレスト」や、ジャスミンの上品な香りに、グレープフルーツの苦みとマンゴーの甘みを組み合わせた「ヤサミン」など、華やかで気品あふれる品々に酔いしれて。
最高級キャビアなどの厳選食材を使用した豪華セイボリー
ティータイムの枠を超えた贅沢なセイボリーには、最高級とされるオシェトラ キャビアを惜しみなく使用し、蟹の甘みや根セロリの食感を合わせた「オシェトラ キャビアと蟹セロリーラブのレムラード」や、香ばしく焼きあげた大粒のホタテにいくらを贅沢にトッピングした「ホタテのポアレ〜赤い宝石飾り〜」を用意。ヘルシーな豆乳クリームを使用した軽やかなオープンサンドも並ぶ。
またドリンクは、インドの歴史ある「マカイバリ茶園」で有機農法により栽培され、故エリザベス女王にも献上されたオーガニックダージリンティーが好きなだけ楽しめるのがうれしい。ほかにも、アッサムやニルギリ、緑茶ハーブブレンドなどこだわりのオーガニックティーが揃う。
都心の絶景を見渡す特別な空間で、完熟フルーツの甘美な味わいと贅沢なセイボリーが織りなす、夏のご褒美時間を過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
圧巻の眺望に包まれる都内でも屈指の絶景ダイニング
360度パノラマに広がる絶景とともに唯一無二の食体験を提供してきた「VIEW & DINING THE SKY」は、「世界中から訪れるお客様に、日本が誇る富士山を見せたい」という創業者 大谷米太郎氏の想いを受け継ぐレストラン。赤坂御所や国立競技場など東京の名所や、遠く富士山をも一望できる絶景に魅了されて。
※8/8（土）〜16（日）は除外日
ホテルニューオータニ（東京）のビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」にて、2026年8月31日（月）までの平日限定で「スーパーアフタヌーンティー〜メロン＆マンゴー〜」が登場。
パティスリーSATSUKIの“スーパーシリーズ”やピエール・エルメ・パリのスイーツに加えて、黒い宝石・キャビアなど厳選食材を使用した贅沢なセイボリーがラインナップ。五感を満たす至高のティータイムを楽しんで。
・ホテルニューオータニのビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」で、「スーパーアフタヌーンティー〜メロン＆マンゴー〜」を開催
・開催日は2026年8月31日（月）までの平日限定
・「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、パティスリーSATSUKIによるマスクメロンスイーツが勢揃い
・濃厚な甘みのマンゴーを生地に練り込んだ「マンゴースコーン」は、外はサクッ、中はしっとりの食感
・ピエール・エルメが手がける、マンゴーを使った芸術的なスイーツの数々
・セイボリーは、最高級のキャビアやいくらを使った贅沢な品々
・有機農法で栽培された「マカイバリ茶園」のオーガニックティーは好きなだけ
極上のマスクメロンをふんだんに使ったプレミアムなコレクション
スタンド上段には、パティスリーSATSUKIが誇る至高のスイーツたちが勢揃い。
糖度14度以上のマスクメロンを贅沢に使った「スーパーメロンショートケーキ」は、九州大牟田産のリッチな生クリームと長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジがメロンの繊細な甘みを引き立てる1品。
大きめにカットしたメロンに、生クリームや白あん、メロンジュレを重ねた「新江戸マスクメロンシュークリーム」や、カスタードクリームを詰めたタルトにメロンを贅沢にトッピングした「新江戸マスクメロンタルト」などが美しく並ぶ。
ほかにも、玄米卵スポンジでメロンの甘さを凝縮した寒天や白あん、小粒大福を包み込んだ和の風味広がる「マスクメロンロール」や、こんにゃくを使用したメロンジュレに葛ソースを纏った果肉をのせたジューシーな「マスクメロンゼリー」など、完熟マスクメロンの魅力を心ゆくまで堪能できるラインナップ。
夏らしさ満点！濃厚なマンゴーが香るしっとりスコーン
パティスリーSATSUKIメイドの「マンゴースコーン」は、夏らしい濃厚な甘みのマンゴーを生地に練り込んで、外はサクッと、中はしっとりと焼きあげられた1品。マンゴーの果肉感と豊かな香りが口いっぱいに広がる、季節感あふれるおいしさを楽しんで。
芳醇なマンゴーと独創的な感性が織りなす夏の芸術スイーツ
中段を彩るのは、パティスリー界のピカソと称されるピエール・エルメ氏が手がける芸術的なスイーツたち。
いちごとマンゴーをあしらったガトーに、ピンクペッパーのアクセントを効かせた「ミラフローレス」や、カラメルとマンゴーとライチが調和する「タルト マホガニー」など、ピエール・エルメ氏ならではの味覚のサイエンスが光るスイーツがずらり。
マンゴーのコンポートやライムのクリームが美しく重なるグラスデザート「エモーション ソレント」は、すべての層を一緒にすくっていただくのがおすすめ。
このほか、いちごとルバーブ、パッションフルーツがフルーティなハーモニーを奏でる「マカロン セレスト」や、ジャスミンの上品な香りに、グレープフルーツの苦みとマンゴーの甘みを組み合わせた「ヤサミン」など、華やかで気品あふれる品々に酔いしれて。
最高級キャビアなどの厳選食材を使用した豪華セイボリー
ティータイムの枠を超えた贅沢なセイボリーには、最高級とされるオシェトラ キャビアを惜しみなく使用し、蟹の甘みや根セロリの食感を合わせた「オシェトラ キャビアと蟹セロリーラブのレムラード」や、香ばしく焼きあげた大粒のホタテにいくらを贅沢にトッピングした「ホタテのポアレ〜赤い宝石飾り〜」を用意。ヘルシーな豆乳クリームを使用した軽やかなオープンサンドも並ぶ。
またドリンクは、インドの歴史ある「マカイバリ茶園」で有機農法により栽培され、故エリザベス女王にも献上されたオーガニックダージリンティーが好きなだけ楽しめるのがうれしい。ほかにも、アッサムやニルギリ、緑茶ハーブブレンドなどこだわりのオーガニックティーが揃う。
都心の絶景を見渡す特別な空間で、完熟フルーツの甘美な味わいと贅沢なセイボリーが織りなす、夏のご褒美時間を過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
圧巻の眺望に包まれる都内でも屈指の絶景ダイニング
360度パノラマに広がる絶景とともに唯一無二の食体験を提供してきた「VIEW & DINING THE SKY」は、「世界中から訪れるお客様に、日本が誇る富士山を見せたい」という創業者 大谷米太郎氏の想いを受け継ぐレストラン。赤坂御所や国立競技場など東京の名所や、遠く富士山をも一望できる絶景に魅了されて。