【写真クイズ】この食材の名前は？　ごま和えや白和えに

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■鈴なり

正解：さやいんげん

難易度：★★☆☆☆

油との相性が抜群

さやいんげんはマメ科インゲンマメ属に属する植物で、完熟する前の柔らかい若鞘を食用とする野菜です。

中南米が原産とされていますが、日本には江戸時代に隠元禅師が伝えたとされる説が有力で、その名にちなんで「インゲン」と呼ばれるようになったといわれています。

ただし、かつては乾燥させた豆を食べるのが主流であり、若いさやを食べるようになったのは明治時代以降のことといわれています。

おもな産地としては、千葉県や茨城県、福島県、そして北海道などが広く知られています。

さやいんげんの旬は6月から9月頃にかけてです。とくに6月頃は、露地栽培ものが出回り、みずみずしく歯ごたえが抜群になる時期です。ハウス栽培のものも多いため、通年、市場に出回ります。

さやいんげんの魅力は青々とした爽やかな香りと独特の甘み、そして噛んだときのキュッとした心地よい食感にあります。クセが少なく、和・洋・中どんな味付けにも馴染む万能さを持っていますが、鮮度がよいものほど、噛みしめたときにマメ科特有の優しい甘みが口いっぱいに広がります。

最近では品種改良も進み、かつてのようにスジを取る手間が必要ない「ストリングレス」と呼ばれる品種が主流になっており、より手軽に楽しめるようになりました。

さやいんげんの魅力を引き出すのは、やはり「下ゆで」の工程を丁寧に行うことです。たっぷりの沸騰したお湯に塩を加え、短時間でさっと色鮮やかに茹で上げます。これを冷水に取って色止めすれば、それだけで立派な一品になります。

定番のごま和えや白和えは、さやいんげんの甘みと胡麻の香ばしさが重なり、飽きのこない日本の家庭の味といえるでしょう。

また、油との相性がよいため、素揚げにしたり、豚肉で巻いて焼いたりするのもおすすめです。油でコーティングされることで、鮮やかな緑色がより引き立ち、コクのある味わいが引き立ちます。

美味しいさやいんげんの見分け方

まずチェックしたいのは、鮮やかさと太さです。

全体がムラのない鮮やかな緑色をしていて、表面に瑞々しいハリがあるものを選びましょう。太さについては、あまり育ちすぎて太くなっているものよりも、少し細身でスラリとしたもののほうが、皮が柔らかく甘みも強いためおすすめです。

育ちすぎたものは中の豆が大きく膨らんでボコボコとしていますが、これは皮が硬く、スジが張っているサインです。

ヘタの部分も要チェックです。切り口が茶色く乾燥しておらず、ピンと張っていて緑色が濃いものは収穫から時間が経っていない証拠です。

また、さや全体にピンとした弾力があり、折ると「ポキッ」と心地よい音がするものが理想的です。逆に、しなびて曲げるとふにゃっとするものは、水分が抜けて鮮度が落ちています。

表面に黒い斑点や傷がないかも大切なポイントです。低温に弱いため、冷蔵庫の冷気が直接当たる場所などで保存されていると、茶色いシミのような斑点が出て味が落ちてしまいます。

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さやいんげんの注目栄養素

注目したい栄養素は、体内でビタミンAに変換されるβカロテンです。βカロテンは、皮膚や粘膜の健康を維持し、免疫力を高める働きが期待できる成分です。

油と一緒に調理することで吸収率が高まるため、炒め物や揚げ物にすることで、その健康効果を効率よく取り入れることができます。

アスパラギン酸やリジンといったアミノ酸がバランスよく含まれている点も見逃せません。

アスパラギン酸は新陳代謝を促し、疲労回復を助ける成分として知られており、日々の疲れを感じやすい人にとくにおすすめです。また、リジンは体の組織の修復や成長に関与する必須アミノ酸です。

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