ヒルトン京都の「サマーアフタヌーンティー」。メロンやシャインマスカット、桃などサマーフルーツのスイーツが全9種
◆ヒルトン京都の「サマーアフタヌーンティー」。メロンやシャインマスカット、桃などサマーフルーツのスイーツが全9種
ヒルトン京都のロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE」にて、夏に旬を迎えるフルーツが主役の「サマーアフタヌーンティー」が、2026年6月20日（土）から9月3日（木）までの期間限定で開幕。
シャインマスカットのタルトやメロンのフィナンシェなど、鮮やかな果実を贅沢に使った全9種のスイーツに加え、食感も味わいも爽やかなセイボリーが並ぶ。京都「小川珈琲」のオリジナルブレンドや和紅茶とともに、ゆったりと堪能して。
この記事の要約レポート
・ヒルトン京都のロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE」に「サマーアフタヌーンティー」が登場
・開催は2026年6月20日（土）から9月3日（木）までの期間限定
・「シャインマスカットタルト」や「ライチとハニーのムース」など、夏の果実が主役のスイーツは全9種
・桃やメロンを使った別皿デザートはパティシエの感性が光る
・桃のスコーンや豊富なティーセレクションも魅力
・清涼感あふれるセイボリーは4種類。食感のコントラストも楽しい
夏らしいカラーやキュートな見た目にときめく、果実の個性を活かしたスイーツ
陽射しが強まり、街の色彩が鮮やかさを増す季節。ヒルトン京都から届いたのは、太陽をたっぷりと浴びて実ったフルーツの甘みとみずみずしさを詰め込んだ、夏ならではの表情豊かなアフタヌーンティー。
ティースタンドには、艶やかなシャインマスカットの甘みと香りを堪能できる「シャインマスカットタルト」をはじめ、ジューシーな味わいが口いっぱいに広がる「ライチとハニーのムース」、濃厚な「キャラメルバナナケーキ」など、果実の個性を引き出した麗しいガトーが並ぶ。
そのほかにも、ピンクのお花模様が散りばめられた「柚子ティラミス」や、黄色いお花が咲いたようなビジュアルの「マンゴーとココナッツのシュー」など、見た目も愛らしいスイーツばかり。心躍るラインナップに、思わず笑みがこぼれるはず。
赤桃＆グリーンメロンが主役。存在感抜群の別皿スイーツも
スタンドとは別に提供される、パティシエの感性が光る特別仕立てのスイーツにも注目。
鮮やかな赤色と繊細な蝶のデコレーションが目を引く「桃とヨーグルトのヴァシュラン 赤桃ソース」は、赤桃の酸味とヨーグルト、そしてメレンゲのサクッと軽やかな食感が調和した1皿。
見ているだけで涼を運んでくれるような「グリーンメロンとピスタチオフィナンシェ レモン紫蘇ゼリー」は、みずみずしいグリーンメロンの果実感に、レモンと紫蘇の爽やかな清涼感がアクセントになる洗練された味わい。
桃が香る焼きたてスコーンと、京都「小川珈琲」の上質な1杯に癒されて
ホテルメイドのスコーンには、ひと口ごとにフルーティーな優しい甘みが広がる「桃のスコーン」を用意。コクのあるクロテッドクリームや甘酸っぱいベリージャムをたっぷりと添えて、味の変化を楽しむのもおすすめ。
また、ティータイムをさらに充実させてくれるのが、ここでしか出会えない1杯も揃えた豊富なティーセレクション。京都「小川珈琲」のヒルトン京都オリジナルブレンドやすっきりと香り高い和紅茶など、厳選された贅沢なラインナップからお気に入りを見つけて。
食感のコントラストも楽しい、清涼感あふれるセイボリー
甘いスイーツの合間にうれしいセイボリープレートには、エキゾチックな彩りの「マンゴーグリーンソースサラダ」や、夏らしさ満点の「スイカキューブ」、食感のハーモニーやほどよい塩気がたまらない「ジャガイモの茶碗蒸し カリカリポテトといくらのトッピング」、そして上品な鯛のうまみにキュウリの清涼感が重なる「キュウリと鯛のサンドイッチ」の4種が用意される。
太陽の恵みをいっぱいに浴びたフルーツの甘みと、爽やかな味わいが織りなす夏の美食。ヒルトン京都ならではのアフタヌーンティーで、日常を忘れて心ほどける特別なひとときを過ごして。
おうちカフェや手土産にもぴったりなテイクアウトボックス
ホテルのクオリティをそのまま詰め込んだ「アフタヌーンティー テイクアウトボックス」もお見逃しなく。
2段構成の専用ギフトボックスを開けると、旬のサマーフルーツをたっぷり使用したスイーツ全7種がお目見え。シャインマスカットや桃など、果実の個性を最大限に引き出した彩り豊かな味わいの数々。自宅でのご褒美ティータイムはもちろん、手土産や夏のギフトにもいかが？
サマーアフタヌーンティー テイクアウトボックス 概要
期間：2026/6/20（土）〜9/3（木）
時間：12:00〜21:00
料金：1セット（2名様分） 9,800円（税・サービス料込）※前日までの要予約
受取場所：1F ロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE（ラティスラウンジ）」
予約受付：ホテル公式サイト または ホテル代表電話にて
メニュー詳細（以下を2名様分で用意）
・柚子ティラミス
・グァバゼリーとミルクチョコレートムースのレイヤーケーキ マンゴートッピング
・マンゴーとココナッツのシュー
・キャラメルバナナケーキ ココナッツ
・シャインマスカットタルト
・ライチとハニーのムース ゴールデンキウイ
・ピスタチオのフィナンシェ グリーンメロン、レモン紫蘇ゼリー
※メニューは仕入れの状況などにより、予告なく変更となる場合がございます
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。
ヒルトン京都のロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE」にて、夏に旬を迎えるフルーツが主役の「サマーアフタヌーンティー」が、2026年6月20日（土）から9月3日（木）までの期間限定で開幕。
シャインマスカットのタルトやメロンのフィナンシェなど、鮮やかな果実を贅沢に使った全9種のスイーツに加え、食感も味わいも爽やかなセイボリーが並ぶ。京都「小川珈琲」のオリジナルブレンドや和紅茶とともに、ゆったりと堪能して。
・ヒルトン京都のロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE」に「サマーアフタヌーンティー」が登場
・開催は2026年6月20日（土）から9月3日（木）までの期間限定
・「シャインマスカットタルト」や「ライチとハニーのムース」など、夏の果実が主役のスイーツは全9種
・桃やメロンを使った別皿デザートはパティシエの感性が光る
・桃のスコーンや豊富なティーセレクションも魅力
・清涼感あふれるセイボリーは4種類。食感のコントラストも楽しい
夏らしいカラーやキュートな見た目にときめく、果実の個性を活かしたスイーツ
陽射しが強まり、街の色彩が鮮やかさを増す季節。ヒルトン京都から届いたのは、太陽をたっぷりと浴びて実ったフルーツの甘みとみずみずしさを詰め込んだ、夏ならではの表情豊かなアフタヌーンティー。
ティースタンドには、艶やかなシャインマスカットの甘みと香りを堪能できる「シャインマスカットタルト」をはじめ、ジューシーな味わいが口いっぱいに広がる「ライチとハニーのムース」、濃厚な「キャラメルバナナケーキ」など、果実の個性を引き出した麗しいガトーが並ぶ。
そのほかにも、ピンクのお花模様が散りばめられた「柚子ティラミス」や、黄色いお花が咲いたようなビジュアルの「マンゴーとココナッツのシュー」など、見た目も愛らしいスイーツばかり。心躍るラインナップに、思わず笑みがこぼれるはず。
赤桃＆グリーンメロンが主役。存在感抜群の別皿スイーツも
スタンドとは別に提供される、パティシエの感性が光る特別仕立てのスイーツにも注目。
鮮やかな赤色と繊細な蝶のデコレーションが目を引く「桃とヨーグルトのヴァシュラン 赤桃ソース」は、赤桃の酸味とヨーグルト、そしてメレンゲのサクッと軽やかな食感が調和した1皿。
見ているだけで涼を運んでくれるような「グリーンメロンとピスタチオフィナンシェ レモン紫蘇ゼリー」は、みずみずしいグリーンメロンの果実感に、レモンと紫蘇の爽やかな清涼感がアクセントになる洗練された味わい。
桃が香る焼きたてスコーンと、京都「小川珈琲」の上質な1杯に癒されて
ホテルメイドのスコーンには、ひと口ごとにフルーティーな優しい甘みが広がる「桃のスコーン」を用意。コクのあるクロテッドクリームや甘酸っぱいベリージャムをたっぷりと添えて、味の変化を楽しむのもおすすめ。
また、ティータイムをさらに充実させてくれるのが、ここでしか出会えない1杯も揃えた豊富なティーセレクション。京都「小川珈琲」のヒルトン京都オリジナルブレンドやすっきりと香り高い和紅茶など、厳選された贅沢なラインナップからお気に入りを見つけて。
食感のコントラストも楽しい、清涼感あふれるセイボリー
甘いスイーツの合間にうれしいセイボリープレートには、エキゾチックな彩りの「マンゴーグリーンソースサラダ」や、夏らしさ満点の「スイカキューブ」、食感のハーモニーやほどよい塩気がたまらない「ジャガイモの茶碗蒸し カリカリポテトといくらのトッピング」、そして上品な鯛のうまみにキュウリの清涼感が重なる「キュウリと鯛のサンドイッチ」の4種が用意される。
太陽の恵みをいっぱいに浴びたフルーツの甘みと、爽やかな味わいが織りなす夏の美食。ヒルトン京都ならではのアフタヌーンティーで、日常を忘れて心ほどける特別なひとときを過ごして。
おうちカフェや手土産にもぴったりなテイクアウトボックス
ホテルのクオリティをそのまま詰め込んだ「アフタヌーンティー テイクアウトボックス」もお見逃しなく。
2段構成の専用ギフトボックスを開けると、旬のサマーフルーツをたっぷり使用したスイーツ全7種がお目見え。シャインマスカットや桃など、果実の個性を最大限に引き出した彩り豊かな味わいの数々。自宅でのご褒美ティータイムはもちろん、手土産や夏のギフトにもいかが？
サマーアフタヌーンティー テイクアウトボックス 概要
期間：2026/6/20（土）〜9/3（木）
時間：12:00〜21:00
料金：1セット（2名様分） 9,800円（税・サービス料込）※前日までの要予約
受取場所：1F ロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE（ラティスラウンジ）」
予約受付：ホテル公式サイト または ホテル代表電話にて
メニュー詳細（以下を2名様分で用意）
・柚子ティラミス
・グァバゼリーとミルクチョコレートムースのレイヤーケーキ マンゴートッピング
・マンゴーとココナッツのシュー
・キャラメルバナナケーキ ココナッツ
・シャインマスカットタルト
・ライチとハニーのムース ゴールデンキウイ
・ピスタチオのフィナンシェ グリーンメロン、レモン紫蘇ゼリー
※メニューは仕入れの状況などにより、予告なく変更となる場合がございます
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。