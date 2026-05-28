ヒルトン京都の「サマーアフタヌーンティー」。メロンやシャインマスカット、桃などサマーフルーツのスイーツが全9種

ヒルトン京都の「サマーアフタヌーンティー」。メロンやシャインマスカット、桃などサマーフルーツのスイーツが全9種