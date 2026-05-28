みずみずしいメロンを好きなだけ。東京でフレッシュメロンが食べ放題のビュッフェ3選。生絞りメロンスイーツやメロンショートも
◆みずみずしいメロンを好きなだけ。東京でフレッシュメロンが食べ放題のビュッフェ3選。生絞りメロンスイーツやメロンショートも
初夏の訪れを告げる、みずみずしくて甘い「メロン」。今回は、東京でフレッシュメロンを心ゆくまで堪能できる、おすすめのビュッフェを3つ厳選してご紹介。
シェフが目の前で仕上げるメロンスイーツや、メロンのショートケーキ、桃などのサマーフルーツがいただけるお店も。今しか味わえない贅沢なひとときをぜひ体験してみて。
◆The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場（台場）
東京ベイを見渡すホテル最上階。4種のフレッシュメロン食べ比べを含むデザートビュッフェ付きランチ
グランドニッコー東京 台場の最上階、30階に位置する「The Grill on 30th」。大きく取られた窓一面に広がる東京ベイエリアの絶景を一望できる、非日常感あふれる空間。
こちらで楽しめるのは、初夏の陽気にぴったりな爽やかなメロンを主役にしたデザートビュッフェ付きのランチ。注目は、大きな台に美しく盛られた4種類のフレッシュメロンの食べ比べ！ ジューシーな「アンデスメロン」や濃厚な甘みの「クインシー」など、個性あふれるメロンを好きなだけ堪能。
全3皿のコースは、スープとメインをお好みで選べるプリフィクススタイル。さらに、シェフが目の前で仕上げる「メロンタルトモンブラン」もぜひ味わいたいメニューのひとつ。記念日やご褒美など、特別な日を彩る至福のデザートタイムを過ごしてみては。
4種のフレッシュメロン食べ放題★デザートブッフェ付ランチ
店舗名：The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場
住所：東京都港区台場2丁目6-1 グランドニッコー東京 台場 30F
提供期間：2026/5/7（木）〜6/30（火）
料金：
大人 平日6,300円〜、土日祝7,650円〜
キッズプレート（お子様用ワンプレート）2,500円、キッズコース（お子様用コース）4,000円
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
圧巻のライブキッチン！みずみずしいメロンや桃のスイーツを心ゆくまで
東京湾の美しいウォーターフロントを一望できる、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」。「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をコンセプトにしたビュッフェを、ライブ感あふれる空間で楽しめる。
こちらで開催されているのは「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ」。フレッシュメロンの食べ放題はもちろん、スペシャルディッシュの「ピーチメルバ」など、夏を彩るメロンと桃が主役の爽やかなスイーツがお目見え。
さらには夏季限定の「かき氷パフェ」やハーゲンダッツ アイスクリーム、ホテル自慢の本格的なお料理も一緒に欲張れるのが魅力。ジューシーな夏の果実に満たされる、至福の時間を楽しんでみて。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1丁目16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：2026/5/13（水）〜8/31（月）
料金：
大人 平日6,451円〜、土日祝6,705円〜
お子様 デザート＆ライトミールビュッフェ（4〜12歳）2,783円
※税・サ込
◆XEX TOKYO（東京）
駅直結の最上階で都心の景色を一望。メロンスイーツと本格イタリアン食べ放題をスタイリッシュに
東京駅直結、大丸東京店の最上階に位置する「XEX TOKYO（ゼックス トウキョウ）」。レストランやバーが融合した広大な広大なワンフロアは、圧倒的な開放感を誇るスタイリッシュな空間。
こちらで提供される大人気のランチビュッフェに、待望のフレッシュメロン食べ放題が登場！ 芳醇なメロンをお好きなだけ味わえるほか、メロンショートケーキ、夕張メロンクッキーシューなど心踊るスイーツがラインナップ。
さらに、自慢のピッツァや本格パスタ、自家製ローストビーフといったイタリアンメニューも心ゆくまで。都会の大パノラマを眺めながら、カジュアルかつ贅沢な大人ランチを満喫して。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種
店舗名：XEX TOKYO（ゼックス トウキョウ）
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 大丸東京店 13F
提供期間：2026/5/27（木）〜
料金：
大人 平日6,000円、土日祝6,800円
小学生以上は大人料金、未就学児は無料
※税・サ込
初夏の訪れを告げる、みずみずしくて甘い「メロン」。今回は、東京でフレッシュメロンを心ゆくまで堪能できる、おすすめのビュッフェを3つ厳選してご紹介。
シェフが目の前で仕上げるメロンスイーツや、メロンのショートケーキ、桃などのサマーフルーツがいただけるお店も。今しか味わえない贅沢なひとときをぜひ体験してみて。
東京ベイを見渡すホテル最上階。4種のフレッシュメロン食べ比べを含むデザートビュッフェ付きランチ
グランドニッコー東京 台場の最上階、30階に位置する「The Grill on 30th」。大きく取られた窓一面に広がる東京ベイエリアの絶景を一望できる、非日常感あふれる空間。
こちらで楽しめるのは、初夏の陽気にぴったりな爽やかなメロンを主役にしたデザートビュッフェ付きのランチ。注目は、大きな台に美しく盛られた4種類のフレッシュメロンの食べ比べ！ ジューシーな「アンデスメロン」や濃厚な甘みの「クインシー」など、個性あふれるメロンを好きなだけ堪能。
全3皿のコースは、スープとメインをお好みで選べるプリフィクススタイル。さらに、シェフが目の前で仕上げる「メロンタルトモンブラン」もぜひ味わいたいメニューのひとつ。記念日やご褒美など、特別な日を彩る至福のデザートタイムを過ごしてみては。
4種のフレッシュメロン食べ放題★デザートブッフェ付ランチ
店舗名：The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場
住所：東京都港区台場2丁目6-1 グランドニッコー東京 台場 30F
提供期間：2026/5/7（木）〜6/30（火）
料金：
大人 平日6,300円〜、土日祝7,650円〜
キッズプレート（お子様用ワンプレート）2,500円、キッズコース（お子様用コース）4,000円
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
圧巻のライブキッチン！みずみずしいメロンや桃のスイーツを心ゆくまで
東京湾の美しいウォーターフロントを一望できる、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」。「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をコンセプトにしたビュッフェを、ライブ感あふれる空間で楽しめる。
こちらで開催されているのは「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ」。フレッシュメロンの食べ放題はもちろん、スペシャルディッシュの「ピーチメルバ」など、夏を彩るメロンと桃が主役の爽やかなスイーツがお目見え。
さらには夏季限定の「かき氷パフェ」やハーゲンダッツ アイスクリーム、ホテル自慢の本格的なお料理も一緒に欲張れるのが魅力。ジューシーな夏の果実に満たされる、至福の時間を楽しんでみて。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1丁目16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：2026/5/13（水）〜8/31（月）
料金：
大人 平日6,451円〜、土日祝6,705円〜
お子様 デザート＆ライトミールビュッフェ（4〜12歳）2,783円
※税・サ込
◆XEX TOKYO（東京）
駅直結の最上階で都心の景色を一望。メロンスイーツと本格イタリアン食べ放題をスタイリッシュに
東京駅直結、大丸東京店の最上階に位置する「XEX TOKYO（ゼックス トウキョウ）」。レストランやバーが融合した広大な広大なワンフロアは、圧倒的な開放感を誇るスタイリッシュな空間。
こちらで提供される大人気のランチビュッフェに、待望のフレッシュメロン食べ放題が登場！ 芳醇なメロンをお好きなだけ味わえるほか、メロンショートケーキ、夕張メロンクッキーシューなど心踊るスイーツがラインナップ。
さらに、自慢のピッツァや本格パスタ、自家製ローストビーフといったイタリアンメニューも心ゆくまで。都会の大パノラマを眺めながら、カジュアルかつ贅沢な大人ランチを満喫して。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種
店舗名：XEX TOKYO（ゼックス トウキョウ）
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 大丸東京店 13F
提供期間：2026/5/27（木）〜
料金：
大人 平日6,000円、土日祝6,800円
小学生以上は大人料金、未就学児は無料
※税・サ込