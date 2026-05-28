◇ナ・リーグ フィリーズ3−0パドレス（2026年5月27日 サンディエゴ）

フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に先発し、7回6安打無失点で6勝目。連続無失点記録を44回2/3に伸ばし、球団記録を更新した。

立ち上がりは先頭・タティスに内野安打を許したが、冷静に後続を断って無失点。2回には2死から連打を浴びたもののフェルミンを三ゴロに打ち取った。6回には中堅手・クロフォードがマチャドの大飛球をフェンスに激突しながらスーパーキャッチ。守りにも助けられ、7回100球を投げ、許した安打は6本で9奪三振だった。

これで4月30日のジャイアンツ戦の2回から始まった連続無失点イニングを44回2/3まで伸ばし、1911年にグローバー・アレクサンダーが記録した41イニングを上回り、115年ぶりに球団記録を更新した。

今季12試合で6勝2敗、防御率1・47は両リーグトップに立っている。ドジャース・大谷翔平は規定投球回に達していないものの防御率0・73と好調をキープ。初のサイ・ヤング賞を目指す大谷にとって強力なライバルとなりそうだ。

サンチェスはドミニカ共和国出身の左腕で、21年にフィリーズでメジャーデビュー。昨季は32試合で13勝5敗、防御率2・50でナ・リーグのサイ・ヤング賞争いで2位に入った。

今春には球団と2032年まで7年総額1億700万ドル（約170億円）の大型契約を締結。4年総額2350万ドルで結んだ契約のまだ2年目に入る段階だったため、球団側が“格安契約”を破棄し囲い込む異例の再契約となった。