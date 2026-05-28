【HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）】 11月 発売予定 価格：4,730円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」を11月に発売する。価格は4,730円。

本製品は、2026年11月20日より公開予定の映画「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するデザートカラーの「スコープドッグ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化するもの。

機体各所の可動と一部装甲の差し替えにより、降着姿勢から砲台姿勢への再現が可能で、ターレットレンズのレンズカラーはクリア成形を採用している。

「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」

【HOBBY NEW ITEM INFO.】

2026年11月発売予定！

本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！



HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）



完全新作劇場版アニメーション『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』より「スコープドッグ[デザートカラー]（仮）」を最新のHGフォーマットで商品化！… pic.twitter.com/JB9rHShM5G - BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 28, 2026

付属品ハンドパーツ×1式バックパック×1ヘビーマシンガン×1パイルバンカー×1一般機用パーツ×1式マーキングシール×1

(C)サンライズ

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