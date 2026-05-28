【HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ】 10月 発売予定 価格：3,190円 【HG 1/144 ガンダムアシュタロン】 11月 発売予定 価格：3,960円

　BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」（価格：3,190円）を10月に、「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」（価格：3,960円）11月に発売する。

　『機動新世紀ガンダムX』より、フロスト兄弟の駆る2機のMSがHGガンプラ化する。「第64回 静岡ホビーショー」で発表された両キットについて、5月28日に商品ページが公開され、各ギミックや付属品が明らかになった。

　「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」は、フロスト兄弟の兄「シャギア・フロスト」が搭乗するガンダムヴァサーゴを立体化したHGガンプラ。キットでは、両腕のストライククローの延伸ギミックやメガソニック砲発射時の腹部展開ギミックを再現している。武装はストライクシューターが2個付属し、連結ギミックを搭載する。

　「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」は、フロスト兄弟の弟「オルバ・フロスト」が搭乗するガンダムアシュタロンを立体化したHGガンプラ。背部のアトミックシザースは差し替えなしでの展開・収納・可動を再現している。MA形態への変形は一部差し替えで実現しており、背中に「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」を載せた姿も公開された。

【HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ】 【HG 1/144 ガンダムアシュタロン】

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