【HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ】 10月 発売予定 価格：3,190円 【HG 1/144 ガンダムアシュタロン】 11月 発売予定 価格：3,960円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」（価格：3,190円）を10月に、「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」（価格：3,960円）11月に発売する。

『機動新世紀ガンダムX』より、フロスト兄弟の駆る2機のMSがHGガンプラ化する。「第64回 静岡ホビーショー」で発表された両キットについて、5月28日に商品ページが公開され、各ギミックや付属品が明らかになった。

「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」は、フロスト兄弟の兄「シャギア・フロスト」が搭乗するガンダムヴァサーゴを立体化したHGガンプラ。キットでは、両腕のストライククローの延伸ギミックやメガソニック砲発射時の腹部展開ギミックを再現している。武装はストライクシューターが2個付属し、連結ギミックを搭載する。

「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」は、フロスト兄弟の弟「オルバ・フロスト」が搭乗するガンダムアシュタロンを立体化したHGガンプラ。背部のアトミックシザースは差し替えなしでの展開・収納・可動を再現している。MA形態への変形は一部差し替えで実現しており、背中に「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」を載せた姿も公開された。

【HOBBY NEW ITEM INFO.】

2026年10月発売予定！

本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！



HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ



『機動新世紀ガンダムX』より、フロスト兄弟の兄、「シャギア・フロスト」が搭乗するガンダムヴァサーゴが、様々なギミックを搭載した最新のHGフォーマットで登場！… pic.twitter.com/Rku9Ebh4EP - BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 28, 2026

【HOBBY NEW ITEM INFO.】

2026年11月発売予定！

本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！



HG 1/144 ガンダムアシュタロン



『機動新世紀ガンダムX』より、フロスト兄弟の弟、「オルバ・フロスト」が搭乗するガンダムアシュタロンが、様々なギミックを搭載した最新のHGフォーマットで登場！… pic.twitter.com/FKCOMk3Ro0 - BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 28, 2026

【HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ】【HG 1/144 ガンダムアシュタロン】

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