【S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション】 5月29日16時～予約受付開始予定 11月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」を発売する。価格は9,900円。5月29日16時よりプレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」にて予約受付を開始する。商品は11月に発送予定。

本商品は「仮面ライダージオウ」に登場する主人公「常磐ソウゴ」が全ライダーの力を集めて変身する姿「仮面ライダーグランドジオウ」を、平成ジェネレーションズエディションとして立体化した可動フィギュア。特徴的な金色のカラーリングや、各部に施されたライダーたちの姿も緻密に再現されており、まさに全ライダーの力を受け継いだ最強の「ジオウ」となっている。

本商品には変身時に背面に現われる時計を再現したPETシートが付属。一緒に飾ることで変身シーンの再現度がさらに高くなる。

(C)石森プロ･東映