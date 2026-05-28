【1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット】 10月 発売予定 価格：14,300円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット」を10月に発売する。価格は14,300円。

本商品は、「宇宙戦艦ヤマト」リメイクシリーズの1/1000スケールヤマトを全部盛りで商品化したもの。「鄯.抜錨時形状／コスモリバース受領時の形状」、「鄱.第1次改装時／第2次改装時／第3次改装時／参戦章叙勲式典記念塗装」の2グループから各々1隻を選び、合計2隻のヤマトを選択して組み立てることができる。再度形状を見直し、新規造形した波動砲パーツが付属。新規造形の1/1000コスモハウンドが1機、主砲（陽電子衝撃波）エフェクトパーツ（長／中／短 各3本）が付属する。取扱説明書にはヤマトよ永遠にREBEL3199に至るまでのヤマトデザインの変遷が掲載されている。

【付属品】

陽電子衝撃波エフェクト×1式

ホイルシール×1

水転写式デカール×2

(C)西粼義展 / 宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会