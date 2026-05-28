AKB48から派生した音楽ユニットDiVA（ディーバ）に所属したダンサーでモデル、気象予報士の資格も持つ粕谷聡子（40）が28日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。

粕谷は「5月7日、第二子となる女の子を出産しました」と報告。「2496gで生まれてきてくれた小さな赤ちゃん 呼吸のサポートが必要で、約2週間NICUで頑張ってくれていました。NICUにいる間は手を握る事しか出来なかったので、早く抱っこしたくてたまらなかったです。改めて、当たり前に一緒に過ごせる事は当たり前じゃないんだなと実感しています」とつづり、医師や看護師らに感謝した。

続けて「そして我が家の次女、どうしても梅干しに見えてしまい…結局“うめぼしちゃん”と呼ばれています笑」と生まれたばかりの愛娘を紹介。妹を見守る長女の写真もアップし、「お姉ちゃんのおにぎりちゃんと、次女のうめぼしちゃんをこれからどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

粕谷は18年8月にXで結婚を発表し、米ロサンゼルスで挙式したことを報告。23年4月に第1子長女を出産した。