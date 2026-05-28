5月27日は「世界カワウソの日」です。カワウソの生態や置かれている現状について知ってもらおうという体験型イベントが、いま三重県伊勢市にある水族館「伊勢シーパラダイス」で行われています。

「世界カワウソの日」は、気候変動や密輸などによって絶滅の危機にある野生のカワウソの現状や生態を知ってもらおうと、イギリスの自然保護団体「国際カワウソ生存基金」が制定したものです。

「世界カワウソの日」となった5月最終日の水曜日には、世界各地の水族館などで啓発活動やイベントが行われています。

カワウソを4頭飼育している伊勢市にある水族館「伊勢シーパラダイス」では、「ひげ」や「大きさ」「絶滅」など、カワウソにまつわる16のキーワードをテーマに、楽しみながらカワウソについて学べるビンゴゲームなどの企画が行われています。

イベント中には、飼育員による特別解説もあり、カワウソがもつ臭いがかなり強いことや、ラッコもカワウソと同じ仲間であることなどの話を集まった来館者が熱心に聞いていました。

「世界カワウソの日」にちなんだ伊勢シーパラダイスの体験型イベントは、5月31日まで行われています。