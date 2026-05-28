【流行りのショート動画】子どもに見せている？見せていない？約半数が…＜ママのリアル調査＞
近年、短時間で気軽に楽しめるショート動画は、大人だけでなく子どもにとっても身近なコンテンツとなっています。一方で、注意力の低下などを懸念する研究もあり、その影響についてはさまざまな議論が続いているようです。
こうした背景を受け、ママスタセレクトでは「子どもにショート動画を見せていますか？」というアンケートを実施しました。現代の子育ての環境下で、ママたちはショート動画とどのように向き合っているのでしょうか。
選択肢は「よく見せている」「たまに見せている」「ほとんど見せていない」「見せていない」の4つです。400人を超えるママたちから回答が寄せられました。
その結果「よく見せている」と答えたママは全体の33.0％で、「たまに見せている」の16.7％を合わせると、約5割のママたちが子どもにショート動画を「見せている」と回答したことがわかります。一方で「見せていない」と答えたママは30.8％と約3割に。「ほとんど見せていない」は19.5％でした。
すでにショート動画を日常の一部として取り入れている家庭がある一方で、意識的に避けている、避けたいと考えている家庭も多く、対応には二極化の傾向が見えてきました。
止まらない＆終わらない……。ショート動画ならではの不安とは
「よく見せている」と答えたママたちも、少なからず不安を抱えているようです。
『次々見て止まらないのは、怖いなと思う』
『勝手に流れてくるし、止められない』
『見せたくないものも出てきてしまうので困っています』
「延々と見続けてしまって怖い」「まったく自制が効いていない」といった声からは、ショート動画特有の「終わりのなさ」への不安が見えてきます。
次の動画が自動で再生される仕組みは便利な一方で、子どもにとってはやめるタイミングを判断しにくいもの。長時間視聴につながりやすい側面を不安視するママたちも少なくありません。
「見せたくない」選択の背景にある明確な理由
“見せない”と決めている家庭の理由は、比較的はっきりしています。
『悪影響しかないので見せない』
『これが終わったらおしまい！ の区切りがつかないので見せていない』
『大人ですら無駄に時間を費やすものだから。子どもには刺激も強いし』
「終わりがわかりにくい」という声もあり、コンテンツの構造そのものに難しさを感じている様子がうかがえます。また「大人でも無駄に時間を費やしてしまう」と、自身の体験から子どもへの影響を懸念する声も寄せられています。
現実的に完全NGへできない難しさも浮き彫りに
一方で「できれば見せたくないけれど止められない」「気づいたら見ている」といった声も少なくありません。
『子どもが勝手に見ている』
『気づいたら見ている。長すぎたら止めるようにしているけれど』
親が見ていると子どもも興味をもつなど、生活のなかで自然と接触してしまうケースも多く、完全に遮断することの難しさがうかがえます。デバイスや環境が身近になった今、動画は「見せない」を徹底すること自体が難しくなっているのかもしれません。
ルールを決めて共存する家庭も
「時間を決めて見る」「一緒に見るようにしている」など、ルールを設けながら取り入れている家庭もありました。
『親が見てると子どもも見たがるから一緒に見る。ただし時間を決めている』
『見ている時間はおとなしくしていてありがたいから』
なかには「おとなしくしてくれるので助かる」と、現実的なメリットをあげる声もありました。完全に否定するのではなく、使い方を工夫しながら付き合っている様子がうかがえます。
利便性と懸念の間で模索が続く
ショート動画は、今や多くの家庭で身近な存在となっています。その一方で、依存性や影響を懸念する声も根強く、親たちのあいだでは賛否が分かれているのが実情といえそうです。
完全に見せないという選択もあれば、ルールを決めて取り入れる家庭もあるなど、対応はさまざまです。明確な正解がないからこそ、それぞれの家庭がわが子の様子を見ながら試行錯誤していることがうかがえます。
ショート動画とどう向き合うか。その答えは一つではなく、これからも各家庭のなかで模索が続きそうです。
【アンケート概要】
総回答数：406票
調査方法：インターネット
調査月：2026年4月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部