米女子3日間大会が今週開幕 原英莉花、渋野日向子ら日本勢8人の組み合わせは？
＜ショップライトLPGA 事前情報◇27日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞今週の米女子ツアーは、年間で2試合しかない3日間大会が29日に開幕する。日本勢は8人が出場する。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
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日本勢の先陣を切るのは馬場咲希で、日本時間29日の午後9時20分に10番からスタートする。その後、午後9時26分に1番から岩井明愛、午後9時37分に1番から岩井千怜、午後9時42分に10番から原英莉花、午後10時26分に10番から渋野日向子がコースに出ていく。同組の西村優菜と吉田優利は、日本時間30日の午前1時53分に1番から。櫻井心那は同2時59分にティオフを迎える。原、馬場、西村、櫻井の4人は、次週6月4日開幕の「全米女子オープン」出場権をかけた最後のチャンスとなる一戦。このほか、同大会には明愛、千怜は世界トップ20の資格でエントリー済み。渋野は昨年の全米女子オープントップ10による資格で、吉田は予選会を通過して出場権を得ている。世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）、同2位のジーノ・ティティクル（タイ）は出場しない。賞金総額は200万ドル（3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500ptとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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