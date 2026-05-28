5月28日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

低気圧は九州の東に離れていますが、湿った空気の影響で、まだ雨が残りそうです。霧雨のような弱い雨が降っている所もあります。1日曇りの予想で、ところどころで雨が降る見込みです。お出かけには傘を持っていた方がよさそうです。

明日の天気

明日は曇りのち晴れの予想で、天気は回復となりそうです。朝の通勤・通学時間くらいにはもう日も差してきて日中は晴れ、洗濯物を外に干すことができそうです。明日以降真夏日が戻って来そうです。熊本市で、明日は31℃、土曜・日曜は33℃の予想です。熊本市では5月の真夏日最多記録を更新していて、さらに最多記録更新となりそうです。

台風情報

きのう台風6号が発生しました。現在はフィリピンの東の海上にあります。今後、発達しながら北上し、強い勢力となって来週月曜日から火曜日ごろ沖縄地方に接近する見込み。そのあとの進路はまだ定まっていませんが、来週の天気は台風の動き次第となりそうです。

明子のささやき「防災気象情報が変わります」

気象庁が発表する警報などが変わります。大きく変わる点の一つが、洪水警報がなくなります。それに代わって洪水の危険度を伝えるのが、「氾濫の警報」です。

対象となるのは大きな川だけで、県内では白川、球磨川、菊池川水系と緑川水系の4つで発表されます。それら以外の中小河川については、「大雨の警報」で発表されます。

これまで大雨警報は土砂災害にも警戒を呼びかけていましたが、今度は独立した警報「土砂災害の警報」が発表されるようになります。「大雨」「氾濫」「土砂災害」の3種類で、いずれも「レベル4危険警報」では、危険な場所から避難と覚えておいてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。