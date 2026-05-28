ポケポケ新パック「進撃パラドックス」登場 収録カード公開でハバタクカミex、テツノカイナなど
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「進撃パラドックス」が28日に登場した。新たな収録カードが発表された。
【画像】めっちゃ強い！テツノカイナなど『ポケポケ』新パックの収録カード
「進撃パラドックス」は、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するコライドン、ミライドンをはじめとする「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つパラドックスポケモンたちが初登場する。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カードの一部公開
コライドンex [◆◆◆◆]
ミライドンex [◆◆◆◆]
テツノツツミex [◆◆◆◆]
ノココッチ [◆◆◆]
リキキリン [◆]
タケルライコ [★]
オーリム博士 [◆◆]
フトゥー博士 [◆◆]
ハバタクカミex [◆◆◆◆]
サケブシッポ [◆]
テツノイワオ [★]
テツノカイナ [◆]
【画像】めっちゃ強い！テツノカイナなど『ポケポケ』新パックの収録カード
「進撃パラドックス」は、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するコライドン、ミライドンをはじめとする「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つパラドックスポケモンたちが初登場する。
■収録カードの一部公開
コライドンex [◆◆◆◆]
ミライドンex [◆◆◆◆]
テツノツツミex [◆◆◆◆]
ノココッチ [◆◆◆]
リキキリン [◆]
タケルライコ [★]
オーリム博士 [◆◆]
フトゥー博士 [◆◆]
ハバタクカミex [◆◆◆◆]
サケブシッポ [◆]
テツノイワオ [★]
テツノカイナ [◆]