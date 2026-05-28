２７日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、芸人たちが「コネ」を使って芸能人の知り合いと一緒にネタを披露。ベテラン芸人が思いも掛けない場所から登場し、有吉弘行も膝から崩れ落ちた。

高級外車・テスラのショールームに登場したのはタイムマシーン３号。山本浩司が車を見ていると、関太が「うちの所属タレントがいなくなっちゃって。見かけませんでしたか？」とショールームの店員に聞いた。「見てません」と言われた関はそのまま通り過ぎていったが、店員はそれを確認すると、まさかのテスラのボンネットをコンコン。「行きましたよ」と声をかけると、ボンネットを開けた。

佐藤栞里は「え？そこ？そこに入れるの？」などと驚くと、その中で丸まっていたのはなんと片岡鶴太郎だった。

山本も「こんな小っちゃなサイズに？これ荷物入れですよ？」と驚くと鶴太郎は「こんだけあれば十分だよ」と余裕の表情。そしてもう一度入ってみせ、山本も「入った。すごいすごい、こんなコンパクトに」と絶句だ。

有吉はタイムマシーン３号に「（大先輩に）なにやらせてんだよ」と一応、叱ると、出てきた鶴太郎を見て「細ッ！」と膝から崩れ落ちて爆笑。鶴太郎はさらに、両手を広げ、片足立ちになり、テスラマークに。有吉も笑いながら「合格！」としていた。

ネットでもまさかの場所からの鶴太郎登場に「鶴太郎さんｗｗｗインパクト大」「どこで出てくるかと思ったらテスラから」「鶴太郎さんｉｎテスラで初っぱなからビール吹いた」などの声が上がっていた。