【有吉の壁】え、そこに入れるの？テスラのボンネットから出てきた大ベテラン芸人に有吉弘行も絶句「細ッ！」
２７日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、芸人たちが「コネ」を使って芸能人の知り合いと一緒にネタを披露。ベテラン芸人が思いも掛けない場所から登場し、有吉弘行も膝から崩れ落ちた。
高級外車・テスラのショールームに登場したのはタイムマシーン３号。山本浩司が車を見ていると、関太が「うちの所属タレントがいなくなっちゃって。見かけませんでしたか？」とショールームの店員に聞いた。「見てません」と言われた関はそのまま通り過ぎていったが、店員はそれを確認すると、まさかのテスラのボンネットをコンコン。「行きましたよ」と声をかけると、ボンネットを開けた。
佐藤栞里は「え？そこ？そこに入れるの？」などと驚くと、その中で丸まっていたのはなんと片岡鶴太郎だった。
山本も「こんな小っちゃなサイズに？これ荷物入れですよ？」と驚くと鶴太郎は「こんだけあれば十分だよ」と余裕の表情。そしてもう一度入ってみせ、山本も「入った。すごいすごい、こんなコンパクトに」と絶句だ。
有吉はタイムマシーン３号に「（大先輩に）なにやらせてんだよ」と一応、叱ると、出てきた鶴太郎を見て「細ッ！」と膝から崩れ落ちて爆笑。鶴太郎はさらに、両手を広げ、片足立ちになり、テスラマークに。有吉も笑いながら「合格！」としていた。
ネットでもまさかの場所からの鶴太郎登場に「鶴太郎さんｗｗｗインパクト大」「どこで出てくるかと思ったらテスラから」「鶴太郎さんｉｎテスラで初っぱなからビール吹いた」などの声が上がっていた。