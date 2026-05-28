ロッテ・石川柊太投手（34）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男の1歳誕生日を報告し、親子ショットを披露した。

「べびるんの1歳の誕生日 お誕生日当日は夜ごはんでおもてなし インスタとTikTokで調べて 花束プレートとスマッシュケーキを作りました」と書き出すと、プレートとケーキのショットなどをアップ。

「これはもう単に母の自己満です。笑 手際よくないからてんやわんやしたけど 作れてよかった 満足」と充実感をにじませ、ケーキを手にした自身と、プレートに手を伸ばす長男の親子ショットも投稿した。

「スマッシュケーキをお家でやるのは かなりドキドキしましたが 思いっきりケーキに手をつっこんだ時の顔や そのあと勢いよくケーキを掴んでるべびるんの笑顔が忘れられないくらいかわいかったので やってよかったなぁって思い出」と回顧し、「べびるんのおかげでまいにちえがおでいっぱい。ママとパパにしてくれてありがとう」と締めくくった。

大場は23年1月に石川と結婚。昨年5月1日、第1子となる長男出産を発表した。

大場の投稿に、フォロワーからは「ケーキもご飯も美味しそう」「べびるんちゃんお誕生日おめでとう 健やかに育ってほしいですね」「柔らかな"お母さん"の微笑み、アイドルの時のそれとはまた違って、とても素敵です」「かわいいもんです」などのコメントが寄せられた。