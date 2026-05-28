将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定戦が5月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と羽生善治九段（55）が午前10時に対局を開始した。藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を懸けた注目の一戦は、振り駒で羽生九段の先手番に決まった。

【中継】伊藤二冠VS羽生九段 注目の挑戦者決定戦（生中継中）

藤井王位への挑戦者を決める運命の一戦。紅組優勝で王位獲得通算18期の羽生九段と、大混戦の白組プレーオフを制した伊藤二冠が激突する。羽生九段が勝てば通算タイトル獲得100期に向けたファン悲願の挑戦となり、伊藤二冠が勝てば同学年の藤井王位と5回目のタイトル戦を戦うことになるため、どちらが勝っても大きな注目を集めるシリーズとなる。

両者の公式戦対戦成績は伊藤二冠の3勝、羽生九段の2勝。直近の対戦は今年4月に行われた第97期棋聖戦本戦トーナメント2回戦で、羽生九段が白星を飾っている。羽生九段は2026年度成績9勝1敗と好調をキープ。一方の伊藤二冠は今期成績5勝4敗。叡王のタイトル防衛戦真っ只中で、ハードスケジュールに身を置く。

どちらにとっても譲れない大勝負。藤井王位の挑戦権のゆくえに大きな注目が集まっている。持ち時間は各4時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）