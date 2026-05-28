スパイダープラス<4192.T>が大幅続伸している。２７日の取引終了後に、インフォマート<2492.T>と資本・業務提携に係る契約を締結したと発表したことが好感されている。



５月２９日を受渡期日として、インフォＭＴはスパイダーの伊藤謙自社長から１８０万株を５億２３８０万円で取得し、議決権所有割合を５．０７％とする。インフォＭＴは現在、フード業界に続く新たな業界特化型のサービスとして「コンストラクション（建設）事業」の強化を進めており、資本・業務提携によりコンストラクション事業の立ち上げを加速させる。また、両社サービスのクロスセルなどによる相互の提供価値及び展開領域の拡大や、プロダクト連携や新規事業創出に向けた協議・検討なども予定する。なお、同件が互いの今期業績に与える影響は軽微としている。



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出所：MINKABU PRESS